人妻從西班牙回來巧遇前男友「激情交疊」　害2500人隔離

▲阿根廷一名有西班牙旅遊史的人妻，與前男友上床，結果造成新冠肺炎傳播，前男友居住地當地2500人，緊急進行隔離。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖、文／CTWANT

新冠肺炎疫情全球延燒，尤其歐洲包括義大利、西班牙、英國與法國等，疫情更是大爆發。不過在疫情肆虐之際，在阿根廷卻發生了一件猶如八點檔劇情的「戴綠帽」橋段。一名阿根廷人妻，近期到西班牙旅遊後返國，出現感冒症狀。但在回國路上，偶遇自己「前男友」，兩人久未見面，一時「性」奮難耐，發生了性關係，染上新冠肺炎。男方事後還去參加派對慶祝，結果害所處的城市，多達2500人緊急隔離。

綜合外媒報導，日前阿根廷的塞爾瓦（Selva）自治市，宣布緊急封閉，全市多達2500人緊急隔離，原來是當地一名男子，因為在阿根廷的科爾多瓦，巧遇自己的前女友，兩人可能久未見面，敘舊天雷勾動地火，即便女方透露，自己剛從西班牙旅遊回來，還有點感冒症狀，怕是新冠肺炎，但兩人依舊「性」致不減，最後兩人激情交纏，發生了性關係。

事後該男子回到自己居住的城市，還去當地一場派對遊玩，閒聊時脫口說出上述事情，表示自己與對方都出現症狀，其他人覺得不對勁快通報政府，這件事情才曝光。

後來塞爾瓦當地警方，在找到這名「前男友」後，宣布全市封鎖，市區內2500人等同被隔離。而偷吃人妻所居住的科爾多瓦警方也收到通知，將她帶去隔離檢驗，而她的丈夫也因為被隔離觀察，悲慘地知道自己被戴了綠帽。

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