影／美歷史首次！川普批准紐約州列入「重大災區」 　確診破8千…求聯邦資源

美國總統川普(Donald Trump)20日宣布,新冠肺炎疫情嚴重的紐約州將列為「重大災區」(major disaster area),這也是美國歷史上第一次,總統因「公共健康」將某地列為重大災區。基於此,聯邦政府需要支付紐約州75%的救災經費,並派遣醫療人力及資源至紐約。

▲美國總統川普批准紐約州成為重大災區。(圖/路透)

參議員舒默(Chuck Schumer)20日在推特發文指出,總統川普剛剛批准紐約州成為聯邦「重大災區」,聯邦緊急事務管理局(FEMA)必須立刻展開行動,向紐約州提供數十億美元的直接援助。根據規定,FEMA必須派遣醫療人力到災區,協助建立臨時新冠病毒檢測中心、替公共設施消毒,並提供需求量龐大的口罩、手套。

Pres. Trump just approved a major disaster declaration for New York to fight coronavirus.



Sen. @GillibrandNY and I pushed for this!



FEMA needs to get to work NOW to open these MANY billions in direct aid for New York and individuals to help save lives and protect public health.