「發燒、乾咳、胸痛」　西班牙人隊陸國足頭號球星武磊確診

▲效力西甲西班牙人隊的大陸球星武磊傳出確診新冠肺炎。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

效力西甲聯賽西班牙人隊的大陸國家足球隊前鋒武磊今（21日）凌晨傳出確診。綜合陸媒報導，武磊和其他隊友一樣，呈現出發燒、乾咳、胸痛等典型的新冠肺炎症狀，不過，在隊醫診斷後，包括武磊在內的6名隊員病情不重，無須前往醫院，目前都居家隔離14天。

▲大陸國足頭號射手武磊。（圖／達志影像／美聯社）

《紅星新聞》報導，此前西班牙人隊確認有6人確診新冠肺炎，其中有4名球員。烏拉圭媒體率先披露，後衛卡夫雷拉是其中之一，但另三人的身份沒能得到證實。外界也關注同在隊上的中國球星武磊身體狀況。

報導稱，值得一提的是，武磊3月18日更新了週記，但與以往不同，這次武他只發了短短4段文字，沒有透露自己是否檢測。從週記來看，武磊家裡儲備的防護物資都很充足，他也提到，「俱樂部也會有足夠的備貨提供，請大家放心。」

▲武磊。（圖／達志影像／美聯社）

據西班牙《每日體育報》報導，「經過科貝電台的跟進和證實，第二個得到確認的名字是武磊。」西班牙人隊醫表示，被感染的球員們恢復得不錯，有望在本月內康復，「在一個月後，也就是最早在四月底之前，他們的身體機能就能重新投入訓練和比賽。」

不過，和其他傳出有確診病例的西甲球隊一樣，西班牙人隊也沒有對外界公布所有確診職員的名單。據悉，確診的6人中有4名球員，還有一名工作人員。據《科貝電台》記者表示，球隊在11日全隊集合後，隊醫已經懷疑有人感染了新冠病毒，因此召集所有人在巴塞隆納市進行檢查。