王定宇建議提升空軍「天駒計畫」　嚴德發：已能滿足戰備需求

▲空軍台南基地IDF經國號戰技操演。（圖／記者呂佳賢攝）

記者林銘翰／台北報導

中國大陸今年以來已派出4次共機擾台，不僅曾越過中線挑釁，日前更是使出夜航擾台模式，增加台灣戰備壓力，民進黨立委王定宇表示，當中有一次的共機數量丶起飛機場、路徑特別不一樣，對台威脅性更大，建議空軍現有的「天駒計畫」應該進行調整及提升。對此，國防部長嚴德發20日表示，天駒計畫是空軍的年度戰備訓練，目前已經可以滿足戰備需求。

中國大陸今年已分別於2月9日、10日、28日及3月16日，分別針對台灣海峽、東部外海及西南方防空識別區，進行軍機與軍艦的騷擾，16日晚間更首度派遣軍機擾台。

行政院長蘇貞昌20日率領行政團隊赴立法院進行施政報告備詢，王定宇指出，在這4次的擾台事件中，當中有一次的共機數量丶起飛機場、路徑特別不一樣。

王定宇建議，軍方現有的「天駒計畫」應該進行調整及提升，要擁有更佳的應變能力，才能有效因應中國軍事威脅，詢問嚴德發是否考慮針對天駒計畫的質與量進行提升。

對此，嚴德發表示，天居計劃是空軍的年度計畫，就是一個戰備訓練，目前已經可以滿足戰備需求。

事實上，天駒計畫是指每年4月至9月期間，台海天候有利於共軍戰機出海訓練，軍方會派出於本島台南與台中清泉剛空軍基地的IDF戰機前進澎湖部署，並以3個月為期輪替。

▼國防部長嚴德發。（圖／記者李毓康攝）

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