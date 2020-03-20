西班牙「留學生群聚」增至4人！　採檢34人1陽性、6人待驗中

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

歐洲新冠肺炎疫情大爆發，台灣也出現留學生逃難潮，近日確診者中，案58、64、80為西班牙同校同系學生。指揮中心表示，該校已有62人返台，總共採檢了34位，其中27位為陰性、1位陽性，另有6人檢驗中。

指揮中心公佈資料顯示，新增的群聚個案為20多歲男性，2019年9月14日至2020年3月17日曾到西班牙就學，3月12日出現喉嚨痛、咳嗽、鼻塞等症狀，3月18日返台後在機場採檢確診，為我國新增的第127例個案。

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依據指揮中心公佈資料，案58為北部20多歲女性，3月13日返國通過發燒採檢站時，因體溫過高被採檢送驗，並於3月15日確診；案64為北部20多歲男性，3月12日入境，3月14日出現畏寒、流鼻水、眼睛癢症狀，3月15日就醫、3月16日確診。當時疫調資料顯示，兩人雖同校同系，但互不認識，現卻被網友爆料實情並非如此。

對此，指揮中心社區防疫組副組長莊人祥今（20）日上午受訪時表示，兩人都是同校牙醫系學生，認識與否，並不影響疫調，就算沒有說出實情，指揮中心也無從干涉。

現在同系學生除了案58、64外，18日公佈的案北部20多歲女性（案80），也在3月17日因身體無力、鼻塞就醫，經採檢3月18日確診。莊人祥表示，目前已掌握該校返台學生62名，其中37人需要採檢，已採檢34人，其餘就醫規定，進行14天居家檢疫。