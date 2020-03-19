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女性領導人不約而同上火線　蔡英文、梅克爾都呼籲「團結抗疫」

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▲▼總統蔡英文與德國總理梅克爾。（圖／總統府、路透社）

▲總統蔡英文與德國總理梅克爾。（圖／總統府、路透社）

記者陶本和／台北報導

新冠肺炎疫情在全球大爆發，近期各國國家元首都上火線發表談話，以穩定民心。總統蔡英文19日在總統府發表敞廳談話之外，同為女性領導人的德國總理梅克爾(Angela Merkel)，也在18日發表電視演說。

疫情持續升溫之際，台灣境外移入確診個案持續增加，中央疫情指揮中心18日宣布「非本國籍人」一律限制入境，所有入境者也要居家檢疫14天；在此同時，疫情也重挫台股，19日盤中一度大跌700點，而從昨天開始也出現民眾搶購物資的現象。

面對疫情對國內造成的影響，蔡英文19日站上火線，於總統府發表「敞廳談話」。她除了提醒未來14天，是第二階段防疫的關鍵管制期，更提出3大呼籲：首先，她請大家配合指揮中心防疫的規定，造成生活不便務必忍耐。

第二，蔡英文說，大家不要仇視、不要相互指責，應該要感謝所有配合居家檢疫、自主健康管理的國民，配合指揮中心的防疫要求，為所有人的健康設下防線。

第三，蔡英文請大家不要製造恐慌，要協助傳播正確的資訊，對於醫療物資政府都有充足的準備，口罩實名制的分配也會視需要逐步增加，邊境管制的原則是管理非必要人員的流動，但物流是暢通的，各項民生物資國家都有足夠的存量，「民眾不需要搶購、囤積物資，如果有囤積或炒作價格，政府一定會重罰。」

其實綜觀國際，不只有蔡英文上火線向國人發表談話，許多國家領導人近期都不約而同站上第一線。其中，同為女性領導人的德國總理梅克爾就在18日發表電視演說。

梅克爾在演說中表示，這場大流行病已在全球引發前所未見的和平時期封鎖，她呼籲全民在減緩疫情上發揮作用，而德國從二戰以來，就不曾面臨一場如此取決於集體團結的挑戰。值得玩味的是，這是她過去多年來，自2015年難民危機、英國脫歐等衝擊等，她都從未在電視前向人民談話，而這次站上火線可說是相當罕見。

此外，法國總統總統馬克宏（Emmanuel Macron）也在16日晚間，透過電視演說向全法國民眾喊話，並呼籲大家減少社交，並禁止民眾在戶外逗留，只能採買食材、看病跟上班等必要活動，要求警察、軍隊實施限制，違反者都會被懲罰。

在澳洲方面，其總理莫里森（Scott Morrison）18日也站上火線，緊急呼籲全體國民「不要出國旅行」，並且禁止百人以上的非必要集會。他也呼籲澳洲人不要囤積生活物資，不要到超市搶空貨架、造成恐慌。他說，囤貨根本沒有意義、沒有幫助，更是澳洲人應對疫情最讓人失望的反應之一。

▼法國總統馬克宏全國演說。（圖／路透）

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▼澳洲總理莫里森（Scott Morrison）。（圖／路透）

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