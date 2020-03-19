居家檢疫趴趴走成破口　彰縣府：洽商旅宿業者協助安置

▲防居家檢疫成破口，彰化縣政府已經接洽商旅宿業者協助。（示意圖／彰化縣衛生局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

新冠肺炎疫情全球大蔓延，歐美許多國家宣布鎖國，也因此連學校跟著也停課，面對即將到來的清明返鄉祭祖台商、及返台的留學生，都需進行居家檢疫14天，怕又趴趴走成為防疫的破口，彰化縣政府目前洽商旅宿業者協助及尋找公有閒置場地作為居家檢疫場所。

中央指揮中心19日公布台灣確診病例已經超過百例，彰化縣衛生局超前部署，為避免群聚感染，緊急宣布縣內102家住宿型長照中心禁止探訪，改採視訊方式辦理，彰化市公所也在臉書貼文尋找從5日到14日有歐洲旅遊史的民眾，趕緊向民政課及里長通報。

疫情如滾雪球般越來越大，面對即將到來的清明節，台商返鄉祭祖與留學生返台，彰化縣政府已經有因應措施，屆時將依據中央指揮中心相關指引，彰化縣居家檢疫的部分，採二個方式，一是由家人協助，安排單人房間，居家檢疫者在家中檢疫；二是採取「換位安置」的方式，將居家檢疫者安置在家中，另協助家人安排入住到彰化縣飯店或旅館。

若為無家可歸或遭遇實質安置困難之居家檢疫個案，另行個案協助安置。縣府刻正積極循覓公有閒置場地，還有也在洽商旅宿業協助，共同來因應，一起度過疫情難關。

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