「回國添亂、千里投毒」　人民日報：警惕對入境人員輿論「一刀切」

▲入境北京旅客拉行李，從機場搭車至分流點檢疫。（圖／翻攝北京日報）

記者魏有德／綜合報導

大陸本土新冠肺炎確診人數於今（19日）首度清零，境外輸入確診病例卻增至34例，邊境管制成為防疫新戰場。不過，隨著數據的此消彼長，民間輿論開始導向稱入境的海外留學生與華人華僑為「回國添亂、千里投毒」。對此，陸官媒《人民日報》刊文警示，對入境人員進行「一刀切」，非但不友好，而且與疫情防控無益。

▲隔離女大生堅持要喝礦泉水，引起輿論抨擊。（圖／翻攝自秒拍）

《人民日報》評論指出，之所以會出現這樣的聲音，與近來發生的幾件事相關。其中，在飯店隔離的海歸女孩，堅持要喝礦泉水，「否則活不下去」，與防疫人員發生爭執；二是，一位澳籍華裔女士不隔離、不戴口罩、外出跑步，最後被外企解雇；三是，一些入境病患虛假填報信息、瞞報身體狀況，讓防控工作較為被動。案歷經曝光後，「人們深感震驚與氣憤，擔心來之不易的防控成效遭到毀壞。」

▲澳籍華裔女士不配合防疫規定，遭外企解雇。（圖／翻攝自鳳凰網視頻）

評論稱，疫情面前，境內境外一視同仁，「國門要擋住的是病毒而不是自家同胞、國際友人。」無論出於工作需要還是救治需求，入境人員只要遵守疫情防控規定、嚴格落實防控要求，都可以安心放心。

對民眾而言，經歷了前一段時間的全民抗疫，對疫情有了科學理性認識，應該有足夠信心和能力來防範病毒，而不必過激反應、過分恐慌，甚至偏激攻擊。

至於入境人員中，言行不當的人屬於少數，「我們要把個體與群體區分開來，那些把個別行為放大、把偶發當經常的現象，很容易引致不必要的負面情緒，甚至出現『污名化』傾向，這樣的『有色眼鏡』，應該摘掉。」