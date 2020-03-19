陳時中再撂台語！超貼切形容「勸人要互讓」…網瘋傳：部長話要聽

▲指揮官陳時中今在記這會上勸民眾勿過度恐謊，並提醒囤積是犯法的行為。（圖／記者李毓康攝）

記者簡仲豪／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情嚴峻，台灣確診病例已達108例，民眾因過度擔憂疫情，瘋搶物資再度上演，各大賣場的生活用品幾乎被搶光光，每台推車幾乎都是泡麵、乾糧、水、衛生紙，甚至「有什麼搬什麼」。對此中央流行疫情指揮官陳時中認為，「相搶就不夠，相讓就有剩。」

請繼續往下閱讀...

陳時中今(19)日在記者會上用閩南俗語「相分食有賰，相搶食無份 」分析搶購現況，意指勸人要互讓。他表示，台灣物資相對不缺，世界貨運也沒有中斷，過度囤積物資與搶購是沒有必要的，如果大家撙節來使用，那就一定會夠，且未來這2週一定是台灣最大的考驗，會全力針對社區防疫，希望民眾可以互相體諒，勿恐慌。

陳時中記者會上話一結束，網友們紛紛在網路瘋傳，直呼「部長的話要聽啦！」、「Costco真的都被掃光光」等言論，ICU醫生陳志金也在臉書上發文分享，希望大家可以互相體諒，不要過度瘋搶，造成囤積現象。

▲陳時中在記者會上用俗語「相分食有賰，相搶食無份。」提醒大家互相的重要。（圖／截自衛生福利部）

陳時中用閩南話發表想法已經不是第一次，日前，他在YouTube頻道「阿中部長小叮嚀」也曾用閩南語錄製30秒的小短片，溫馨提醒民眾要謹慎防疫。影片一出，民眾對陳時中說的「翠安」感到疑惑，多數網友都表示，因為看過這支短片，才知到原來「翠安」就是口罩的閩南語說法。