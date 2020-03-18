安泰醫院榮譽院長蘇清泉　再攜手優尼克生技送抗菌護膜液助基層抗疫

▲屏東安泰醫院榮譽院長蘇清泉，再攜手優尼克生技送抗菌護膜液助基層抗疫 ；圖徐榮耀議員服務處。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東安泰醫院榮譽院長蘇清泉再度攜手優尼克生技公司董事長馬瑞彣博士、辰守天公司董事長林育先，18日分別到潮州鎮民代表會副主席王俞森服務處、新埤鄉公所與徐榮耀議員服務處，致送戴維爵士抗菌護膜液，協助基層抗疫，由王俞森副主席、吳慈慧、林志成鄉長與徐榮耀議員代表接受。

▲▼潮州鎮民代表會副主席王俞森服務處、新埤鄉公所。



蘇清泉院長有感於站在第一線為民服務的鄉鎮公所與民代，長期與人民站在一起，更是需要守護健康，戴口罩、勤洗手，隨時注意身體狀況，審慎面對疫情，因此，繼上次致送5個鄉鎮公所後，今天再度攜手優尼克生技與辰守天公司，提供優質抗疫產品，協助防疫工作，尤其徐榮耀議員長期服務功在國家，戎馬一生的榮民前輩，蘇清泉特別結合徐榮耀議員，一起守護長輩們的健康。

知名抗菌技術廠家優尼克生技董事長馬瑞彣博士強調「防疫是長期抗戰，現在正是避免社區感染的關鍵時刻」，除了戴口罩、勤洗手這兩個基本功外，更應適當使用防疫噴霧消毒，為日常環境做清潔消毒。公司旗下的戴維爵士系列產品，通過嚴格的檢驗與認證，受到廣大消費者選購，在這波疫情投入大量資源進行大規模生產，並動員投入防疫工作，在這關鍵時刻提供給消費者最安心、安全的產品。

辰守天股份有限公司董事長林育先表示，優尼克生技所生產戴維爵士抗菌系列產品，受到消費者喜愛，這次提供不需要另外稀釋的戴維爵士抗菌護膜液給基層為民服務人員使用，全力協助防疫，期望大家一起度過這次疫情。

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