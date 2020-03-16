屏東市彼岸花關懷協會會員大會　會員旗袍秀超搶眼

▲屏東市彼岸花關懷協會第3屆會員大會15日晚在屏東市紅館餐廳舉行，場面熱絡 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市彼岸花關懷協會第3屆會員大會15日晚在屏東市紅館餐廳舉行，東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉、屏東市長林恊松、縣議員陳揚議員及屏東縣林姓宗親會副理事長林育先等人應邀參與，會中安排會員走秀與旗袍秀，並選出新任會長石陵英，氣氛熱絡。

▲▼表揚、合影。

屏東市彼岸花關懷協會是由一群陸配姐妹與陳美瓊議員發起成立，目的除了聯誼感情，更重要的是協助處理大陸姐妹法律、就業、教育等問題，讓大陸姐妹們，順利融入台灣社會，這次在會場也看到現場幫忙的年輕的義工，都是陸配的第二代子女，非常溫馨。

▲▼屏東市長林恊松、安泰醫院榮譽院長蘇清泉致詞。

安泰醫院榮譽院長蘇清泉向在場會員先進說明這次新冠肺炎的情形，他也是中華華夏醫師協會會長，日前他募集抗疫物資消毒原液致送給北京、武漢及中國大陸醫師協會，協助抗疫工作，兩岸本來就是一家親，更應該共同面對新冠肺炎的挑戰，除幫助對岸，其實也是幫助台灣免於疫情之災，彼岸花關懷協會是一個正面溫暖的協會，值得我們大家一起支持，他並自掏腰包贊助協會，祈求 協會未來越來越好。

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