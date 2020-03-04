對抗新冠肺炎　中華華夏醫師協會捐贈北京平谷區消毒液

▲中華華夏醫師協會日前捐贈北京市平谷區衛生健康委員會960公升UC消毒液，協助大陸防疫工作。 （圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

新冠肺炎發生以來，兩岸三地皆面臨極大的挑戰，在台灣的中華華夏醫師協會日前捐贈北京市平谷區衛生健康委員會960公升UC消毒液，協助大陸防疫工作。

中華華夏醫師協會會長蘇清泉長期為提升兩岸醫療水準與醫療合作交流努力，2018年北京平谷區委特聘為北京平谷區醫療衛生發展顧問，兩年來促成多項交流工作與台灣安泰醫療社團法人集團簽訂醫養合作。

這次疫情爆發，蘇清泉多次致電詢問疫情發展情況，並給予專業的建議。為了協助抗疫，主動發起募款籌措防疫物資，提供960公升UC消毒液，並將消毒液使用說明詳細列出，並送上蘇清泉本人與華夏醫師協會的祝願，希望平谷區做好防疫工作，人人健康，3月2日平谷衛健委也將這份愛心，分發到各醫療機構與安養機構，讓這份愛心，發揮最大作用。

▲▼UC消毒液。

日前蘇清泉與優尼克生技董事長馬瑞彣博士及辰守天公司董事長林育先，致送大考中心用的專利氣態二氧化氯抗菌護膜液到屏東縣5個鄉鎮公所，協助防疫工作，分別由林邊鄉長陳俊吉、竹田鄉長傅民雄、南州鄉長黃盈裕、新園鄉長方冠丁與潮州鎮長周品全代表接受，並致上滿滿的感謝，他也針對目前疫情發展與防疫工作，與五位鄉鎮長分享看法與經驗。

優尼克生技公司董事長馬瑞彣博士表示，這波疫情來得突然，造成民眾極大的恐慌，優尼克旗下戴維爵士防疫系列產品，近年來以獨創的UC抗菌技術並透過專業的數據讓許多醫師及藥師大力推薦。在這波疫情下投入大量資源進行大規模生產，希望能在這段期間，提供安全的抗菌產品進行自我衛生防疫的提升，讓消費者能順利取得優質的抗菌產品，並協助地方政府防疫工作。

辰守天股份有限公司董事長林育先由衷感謝優尼克生技公司在市場缺貨情況下，仍全力協助地方政府防疫工作，希望大家能夠順利度過這次新冠肺炎的衝擊與危機。

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