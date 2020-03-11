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民眾關注口罩　第一線醫護人員擔心「隔離衣、防護衣還有沒有？」

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▲屏東縣東港安泰醫院啟動啟用獨立採檢室，建置獨立發燒篩檢中心與急診分流，提升防疫量能。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣東港安泰醫院啟動啟用獨立採檢室 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

由於新冠肺炎疫情持續延燒，第一線的醫院防疫物資嚴重吃緊，屏東縣東港安泰醫院估算，目前庫存的隔離衣恐怕撐不到1個月，已啟動啟用獨立採檢室，建置獨立發燒篩檢中心與急診分流，提升防疫量能。

▲屏東縣東港安泰醫院啟動啟用獨立採檢室，建置獨立發燒篩檢中心與急診分流，提升防疫量能。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼獨立採驗室、慢性處方箋室外領藥。

▲屏東縣東港安泰醫院啟動啟用獨立採檢室，建置獨立發燒篩檢中心與急診分流，提升防疫量能。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉表示，隔離衣、防護衣以往多靠中國、越南、菲律賓進口，且生產原料也幾乎仰賴他國，若這些國家再不開工趕製，對台灣醫護很不利，以東港安泰1天約用掉30件隔離衣計算，目前防護衣約剩500件、隔離衣約800件，如果不再控管使用，可能不到1個月就沒得用。

因此有加護病房醫護人員為共體時艱，保留隔離衣以防疫情大爆發時有得穿，目前穿起布製隔離衣，靠高溫消毒來防堵病菌，彷彿回到過去，讓人不捨又又酸。蘇清泉表示，當民眾都在關注口罩夠不夠用時，「唯有站在防疫第一線的醫護人員擔心隔離衣、防護衣還有沒有？」

為減少防疫物資使用並兼顧醫護品質，安泰醫院在院外1間半開放空間成立獨立採檢室，並將Ｘ光機搬到室外，讓有發燒、旅遊史、接觸史等需要接受採檢的民眾，不必進到醫院也能檢驗，以有效防範交叉感染。

另院方也建置獨立發燒篩檢中心與急診分流，將慢性病處方箋領藥處移到室外，做到「分艙分流、盡量不讓民眾進入醫院」，全力做好防疫措施。

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