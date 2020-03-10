江啟臣當選主席　屏東藍營：找回青年最重要

▲屏東藍營基層青壯派，希望找回青年，打造順暢接班梯隊 ，圖林育先 （左）曾是2011年、馬英九黨主席任內舉辦國民黨新進菁英幹部特考、當期全國榜首。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

國民黨主席補選，由青壯派立委江啟臣當選，讓地方年輕民代士氣大振，醞釀招募新血活動，藍營屏東縣議員黃明賢、屏東市民代表傅建雄及前黨部主委林育先等人都號召青年學子近距離感受民代生活，藉此參與政治，打造順暢接班梯隊。

▲傅建雄（左）、黃明賢（右）。

曾代理過縣黨部主委的林育先曾是2011年、馬英九黨主席任內舉辦國民黨新進菁英幹部特考、當期全國榜首，也是唯一一位屏東人。

他說，過去國民黨歷經政黨輪替，歷經數次大敗，大敗後，黨內往往喊出「世代交替」、「重用青年」等改革口號，但往往都因黨主席換人而停止，常常成為一年或短期專案，參與的青年，也因專案結束，而失去舞台，其中最要不得的是黨內常常會因參與這些專案，而被貼上某某主席的人「標籤」，導致用人又受到標籤化而侷限。

他認為經由這次黨主席改選，盤點馬英九、洪秀柱、吳敦義等人任內所培養的青年人才，重新找回來，面對面溝通與交流，給予歷練舞台，讓他們認為參加國民黨是有機會為人民服務、國家做事，期盼國民黨這次能夠浴火重生，重新贏得人民的信任與認同。

縣議員黃明賢則以「政治職場體驗」為主題，希望號召對於政治工作有興趣的學子，尤其以屏東在地人為優先，「過去他們想為故鄉做點事，又不得其門而入」，有最好機會，團隊願意提供資源，讓他們進行議題設定，人際交流的服務實習，擬定計畫，有實踐服務人民機會。

屏東市民代表傅建雄則認為，藍營過去少有類似活動，這次是難得轉機，期待有更多年輕人投入去翻轉百年老店，衝擊並不是刻意反對，而是把這塊招牌擦得更亮，他也歡迎有不同想法的年輕人能夠站出來，用自己的方式參與政治。

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