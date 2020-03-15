新冠肺炎取消活動衝擊收入　尾寮山淨山+促銷…花農感動

▲救國團屏東縣團委會與高樹鄉公所舉辦尾寮山淨山健行及花卉促銷活動，蘇清泉覺得很有意義 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

救國團屏東縣團委會與高樹鄉公所於15日上午邀集大專院校、高中職生及救國團各鄉鎮義工及喜愛登山健行的民眾，齊聚於高樹鄉尾寮山健行淨山及「青年下鄉關懷小農活動」，與會者均覺得很有意義。

▲▼淨山。

每年3月份是救國團訂定的「青年關懷月」，屏東救國團配合救國團總團部及政府政策結合大專與高中職學生及各鄉鎮團委會規畫「創造新樂譜 青年我做主」系列慶祝青年節公益服務活動；今天登場的是「青年環保-關懷環境」淨山淨水環保健行活動、「青年下鄉-關懷小農」。

▲▼蘭花促銷及大路關文化傳承協會年會。



東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉一早先到萬巒鄉參加活動後，趕往參與這項尾寮山淨山健行活動，與會人員有高樹鄉長王樹圍、祕書汪璟翔、救國團鄭淵明總幹事，及救國團各鄉鎮主任團隊。

據謝姓花農表示，辛苦種養的蘭花等花卉因多數政府機關及社團展覽或展場活動因防範疫情擴散而取消，消費者減少到花市或市場消費，導致近日送至台北花卉拍賣市場的鮮花、花材等拍賣價格差，甚至有被棄標無法拍賣成功，花材被棄置任其毀壞，影響花農生計甚大，叫苦連天。

蘇清泉除了栽種蘭花全力促銷活動，也籲請消費者發揮愛心幫助小農，協助度過這一波疫情難關。接著又廣興、廣福村參加大路觀文化保存協會的活動，他向王鄉長承諾，為子孫後代的文化傳承發揚光大，閩客皆一家，除了鄉公所的補助款外，他也自掏腰包贊助經費，獲得在場熱烈掌聲。

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