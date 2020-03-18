恆春旅遊醫院計畫2021年竣工　目前卻還未招標…偏鄉醫療惹議

▲恆春旅遊醫院計畫2021年竣工，服務偏鄉，目前卻還未招標，引起國民黨籍立委廖婉汝不滿 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

行政院衛生福利部屏東醫院恆春分院計畫2021年要竣工，目前竟然尚未招標？國民黨籍立法委員廖婉汝18日在立法院衛環委員會進行業務報告時，詢問衛福部官員，得到這個答案，讓她相當不滿，雖然在防疫階段，她也要督促衞服部加快完成恆春醫院新大樓的興建。

行政院衛生福利部屏東醫院恆春分院長期肩負恆春半島居民及墾丁國家公園遊客，緊急救護責任。

廖婉汝表示，2007年她擔任立委時，爭取升格為「行政院衛生署恆春旅遊醫院」，醫院人事獨立自主，自編預算。2013年7月因行政體制調整更名為「衛生福利部恆春旅遊醫院」。

衛福部到立法院進行業務報告時，依據衛福部恆春旅遊醫院重建醫療大樓工程計畫指出：擬興建地下 1 層、地上 8 層之醫療大樓，期程自107至 110 年度，總經費為4億3千699 萬992元，經行政院同意照辦。

預定於2021年新建醫療大樓竣工並擴充原有病床（急性一般病床 50 床；擴充至 96 床）、增購儀器設備等，以回應在地民眾就醫需求及照顧旅遊人口，提升民眾就醫可近性，減少縣外就醫，補足及強化偏遠地區醫療環境與都會區水準的差距。

廖婉汝於質詢時表示，恆春旅遊醫院為台灣最南端公立醫院，除肩負公醫使命，亦為恆春地區唯一通過重大外傷及腦中風中度急救責任醫院評定的醫院。並詢問目前工程施工進度為何?

衛福部次長何啟功詢答時竟表示「尚未招標」。引發她不滿，她表示，2021年要竣工的竟然到現在都尚未招標，衞服部如何落實偏鄉醫療？偏鄉醫療不僅人員、設備軟硬體不如都會區，真是同「卡」（健保卡）不同命。她將督促督促衞服部加快完成恆春醫院新大樓的興建完成，早日服務偏鄉。

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