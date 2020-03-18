全台最美漫畫店「封印境外旅遊書籍」網大推！消除出國慾望守護台灣

▲高雄6星級漫畫店「封印境外旅遊書籍」，消除客人出國慾望，共同守護台灣被網友大推。（圖／翻攝自臉書粉專／Booking）

記者林育綾／綜合報導

近日新冠肺炎新增案例中，許多都是境外感染，而高雄一家被稱為「全台最美的6星級漫畫店」BOOKING在粉專PO文宣告，為了消除客人的出國慾望，決定即日起封印館內所有境外旅遊相關書籍，以免人性脆弱下，看了漂亮照片就腦波弱訂機票，封條上寫著「疫情期間，請勿閱讀」，希望大家一起守護台灣，而創意的防疫宣告也被網友大力稱讚分享。

位於高雄的BOOKING自稱為「保育類漫畫店」，寬敞明亮、舒適又有設計感的空間，還可以品嚐法式料理等級的泡麵，更被網友稱為「6星級漫畫店」、「全台最美漫畫店」。該店昨（17）日在粉專PO文表示「有個沉重的話題想告訴大家」，提起近日新冠肺炎境外感染激增了十幾例，「一時貪玩，卻可能導致台灣醫療體系癱瘓，我們容不得這樣的情況發生！」

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BOOKING提到，在災難面前，做自己能做的事、擅長的事，也此反覆思考在這樣的狀況下，能做些什麼，後來發現其實館內存放了一些旅遊書籍，擔心「人性脆弱，可能看了幾張漂亮的照片之後心癢，腦波弱就皮在癢下訂特價機票。」因此決定從館內開始「消除旅遊慾望」。

他們用封條將館內所有境外旅遊相關的書「全數封印」，封條上寫著「疫情期間，請勿閱讀」，同時在粉專PO文宣告「從即刻起至疫情結束前，BOOKING店內境外旅遊書籍皆不得翻閱，我們將用封條全數封印，請勿伸手觸碰，違者將獲得永世大便都沒衛生紙的詛咒！」

▲店家用封條將館內所有境外旅遊相關的書「全數封印」，封條上寫著「疫情期間，請勿閱讀」。（圖／翻攝自臉書粉專／Booking）



還提到，若讀者的旅遊慾望強烈到不行，店內也提供國內旅遊相關書籍，能一解旅遊之慾，放心玩才好玩。「讓我們一起乖乖守護台灣，並幫第一線的醫療人員加油，期望疫情能盡快獲得控制！」

而網友看了也大讚「真有創意也很有社會責任」、「大推!!!這治本治得好~」「我相信，這就是從自己，小地方做起!!(但真的很可愛)」「很棒的防疫創意」。有作者看見自己的書被封印之後，也甘願表示「給你封」。還有人建議「拜託再設個結界之類，一摸就噴乾冰」而店家也笑回應「太綜藝了吧！這樣書會受潮啦（居然擔心書）」