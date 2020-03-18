雲端最前線／全鎖了！非本國籍19日零時起「禁入」台灣

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新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心公布確診案例，15日至17日連三天都是境外移入，單日確診數還一天比一天高，指揮官陳時中18日宣布，19日零時起，禁止所有非本國籍人士入境，台灣人返台一律居家檢疫14天。《雲端最前線》18日邀請醫師公會全聯會副秘書長羅浚晅、財經學者吳嘉隆以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

陳時中今（18）日上午在立法院進行業務報告前，被問到新冠肺炎疫情日趨嚴峻，是否是發布緊急命令的時候了？他回應，尚未考慮要發布緊急命令，台灣目前的壓力非常大，不過基本上是境外移入，政府現在全力在邊境做防堵。但還是會放行必要的商業、外交行為等，盼讓國家能維持一定的發展。

新冠肺炎不只疫情嚴重，更被國際學者指稱就像一杯「邪惡雞尾酒」，慢慢殘害全球競技，七大工業國集團（G7）領袖17日也發布共同聲明，表示新冠肺炎大流行是人類悲劇與全球健康危機，會採取一切必要措施因應疫情，確保全球經濟穩定，但對多數一般人危機是什麼？又該如何保住現有的荷包？登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。