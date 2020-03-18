　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「離中國最近確診人卻少」加拿大學者建議：該效法台灣如何防新冠肺炎！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲加拿大多倫多北約克醫院（North York Hospital）的醫護人員為前來加護病房探病的民眾穿戴口罩與長袍，避免感染SARS。（圖／路透）

▲加拿大疫情嚴重，學者建議效法台灣。（圖／路透）

文／中央社記者胡玉立多倫多17日電

台灣抗疫有成，多倫多大學精神病治療學系副教授沙克曼（Miriam Shuchman）投書多倫多星報（Toronto Star），建議加拿大向台灣學習如何對抗武漢肺炎。

沙克曼同時是醫學綜合雜誌「邁佐紐夫」（Maisonneuve）專欄作家。星報16日刊出的投書中，沙克曼指出，基於鄰近中國及雙方人民往來頻密，台灣原被視為可能是2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情最嚴重的國家之一。但迄今疫情仍相對輕微，2360萬人口中只有59起確診病例（投稿日資料），一人死亡。

沙克曼引述美國史丹佛大學醫學院政策成果暨預防中心主任、台裔小兒科醫生王智弘在美國醫學學會期刊撰文內容指出，台灣的成功，源於它採取的防疫策略。

沙克曼表示，王智弘1月在台北教書時，即開始記錄台灣採取的措施，並與台北及加州同事合作，列舉台灣衛生當局採取的步驟，其中包括多項加拿大尚未採行的作法。

台灣採用「大數據分析」，整合健保資料與出入境資料，在疫情爆發初期，台灣運用健保資料，找出100多名出現嚴重呼吸道症狀但流感病毒檢驗結果為陰性患者，接受2019冠狀病毒檢驗後，其中一人檢驗結果呈陽性。

此外，台灣民眾因最近出國旅遊或出現症狀者，須進行14天居家檢疫。期間由政府配發手機，衛生官員可藉此電子方式監控其行蹤。而為確保隔離民眾福祉，各社區里長必須前往探視，並送交食物，但不進入屋內。

另外，所有抵達台灣旅客都必須在健康申報表上，正確填報過去14天的旅遊與接觸紀錄。謊報者將被罰款最高台幣15萬元。

沙克曼指出，因為台灣不是世界衛生組織（WHO）成員，WHO並沒有台灣抗疫資訊，也沒有加以分享。台灣從美國疾病防治中心（CDC）和日本、加拿大及其他國家聯繫單位，取得疫情資料。WHO網站公告台灣武漢肺炎的資料，作法彷彿資料都是中國蒐集提供的。

台灣衛生官員表示，WHO把台灣排除在外，增加台灣在2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）危機時的防疫困難，當時台灣醫院承受極大壓力。

沙克曼指出，台灣在2009年至2016年間，曾獲邀以觀察員身分，參與世界衛生組織相關會議。台灣現任政府上台後，台灣卻失去參與管道。2018年，台灣疾病管制署署長告訴一群受邀訪台的國際新聞記者，WHO「應該為了人類健康，打開心胸」。兩年後的今天，武漢肺炎蔓延全球，台灣獨自採取的充足準備，可能挽救了許多生命。

沙克曼表示，一如王智弘所言：「WHO這次發布警告的時機遲緩，特別是有關國際旅行方面。台灣已經學會更加自立自強。」

ET快訊
她上機噴酒精消毒！外國乘客「可噴我座位」下秒舉動網傻眼：就不
南部2大學生與確診同學共餐！1發燒37.8°C進負壓　2人一
全台最美漫畫店「封印境外旅遊書籍」網大推！消除出國慾望守護台
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

義大利對新冠肺炎「完全當兒戲」　專家警告：其他國若效法不到一周就大爆發

老夫才病逝！西班牙阿嬤「現肺炎輕症」遭醫拒收　未戴口罩哭斷腸…兒女近距安撫

義大利「80歲老夫妻相愛60年」染新冠肺炎　困屋燒8天醫不救…2hrs相繼病逝

100英兵肯亞訓練「到娼寮偷吃魚」　「30人無套激戰」怕染病…中校怒封軍營！

美國50州通通淪陷　川普「2做法」大輸南韓…只能眼睜睜看確診數飆升！

新冠病毒「生存力超強」　隨咳嗽噴嚏可活3hrs…銅製品表面是滅亡地！

13名國會議員自主隔離　美國確診已超過6300人

「離中國最近確診人卻少」加拿大學者建議：該效法台灣如何防新冠肺炎！

白領菁英揪小三「爽遊義大利」染肺炎　妻超衰被迫自我隔離

醫療崩潰！義大利急派「萬名醫科畢業生」提前上陣支援　期末考取消

里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

兒被隨機殺死！父淚「要判死刑」　律師分析：恐只關3年半就出來

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

吳尊遭老婆吐槽：太囉嗦了！　為哄她浪漫送出「一朵玫瑰花」

頭份三寶越雙黃線逆向超車！　下秒遇魔王「倒退嚕」超悲劇

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

台灣將宣布禁止入境？陳時中「幾乎了啦！」：還需要很多判斷

13名國會議員自主隔離　美國確診已超過6300人

「離中國最近確診人卻少」加拿大學者建議：該效法台灣如何防新冠肺炎！

白領菁英揪小三「爽遊義大利」染肺炎　妻超衰被迫自我隔離

醫療崩潰！義大利急派「萬名醫科畢業生」提前上陣支援　期末考取消

可能已5萬人染病！英政府「只對高風險疑似病例篩檢」　WHO怒批：別蒙著眼滅火

流言亂傳「吃雞肉染新冠病毒」　冷血男把小雞當垃圾一口氣活埋6,000隻

不斷更新／WHO鎖定東南亞感染「要積極抗疫」　印度軍方首例確診

川普下令投1兆美元救經濟　美財長：考慮兩周內發1000元給成年人

防疫產品優先存放　亞馬遜英美倉庫暫停收送賣家非必要品

超心痛！媽媽買的18包衛生紙　全被小孩丟到浴缸「爛成米白色紙漿」

4豪宅總額9.6億　「和平大苑」成2019年豪宅王

13名國會議員自主隔離　美國確診已超過6300人

台股尾盤重挫220點！台積電跌近3%　指數險守9200點

繁星計畫成績優異　台東高中61人上榜3人上台大

謝金河／大浪打過來　越靠攏政治的越早趴下

LACOSTE一次聯名三個藝術家！招牌小鱷魚變得更可愛　每隻都是細節

抵台後要居家檢疫14天　戴資穎安心：回到熟悉地方大家都戴口罩

食藥署預告修正「手搖杯標示」　要標明「最高總糖量、總熱量」

桃園2男深夜搬「防疫酒精」　警一測露餡！大樓起出47公斤液態毒品

別再出國了！作家曝國外醫療「3殘酷真相」：就像玩自由落體…卻沒有綁繩子

國際熱門新聞

更／WHO鎖定東南亞感染：要積極抗疫

確診患者X光片曝光！肺部被「膿液塞滿」

懷胎7月移民爬美墨邊境圍牆墜6m慘死

英國捨棄佛系防疫　全因一份關鍵報告

即／新冠病毒攻入WHO！　日內瓦總部2員工確診

醫院爆了、浴室當隔離所　 義大利女醫怒曝慘況

新冠疫情讓A片網站Pornhub爆流量

西班牙確診破萬　德國病例數超越南韓

WHO：類新冠肺炎患者建議使用普拿疼

金正恩：北韓撐過新冠病毒入侵「境內0確診」

川普25兆救經濟激勵　美股漲1048點

川普：稱中國病毒「用詞非常準確」

「新娘愛上伴娘」新郎倌婚後跟著熱戀　成三角無性生活

紐約州1374例　美國首個感染破千

更多熱門

相關新聞

Google推線上12分鐘快速檢測新冠肺炎

Google推線上12分鐘快速檢測新冠肺炎

新冠肺炎（COVID-19）疫情也席捲全美，不少人都在等篩檢，也因此快速篩檢成為許多國家的顯學；而美國科技巨頭Alphabet（Google母公司）就集結了公共衛生單位意見，成立了線上12分鐘快速篩檢網站「Project Baseline」。只不過這個網站有一項要求引人注目，那就是民眾上網登錄篩檢時，必須先登入自己的Google帳號，這讓不少人擔心自己更多的個資是否又將落入Alphabet手中。

加強防疫！北捷擴大採用紅外線熱顯像儀量體溫

加強防疫！北捷擴大採用紅外線熱顯像儀量體溫

紐約市長：NBA不該整隊檢測新冠病毒

紐約市長：NBA不該整隊檢測新冠病毒

「村長」爆2局長赴歐考察返國未隔離　桃市府回應

「村長」爆2局長赴歐考察返國未隔離　桃市府回應

得新冠肺炎沒死「後遺症很可怕」

得新冠肺炎沒死「後遺症很可怕」

關鍵字：

武漢肺炎新型冠狀病毒加拿大防疫台灣

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

外交部宣布19日0時起台灣限制外國人入境

斯亞掰了吳宗憲公司「待3年圓夢了」經紀人回應

「在不瘋狂」成員解約「全團只剩他」　巴巴烙卡3年合約傻眼

研究：O型血人群相對不易感染新冠肺炎

團體夜闖台北明星高中　拍性愛片

與宋慧喬同時爆紅！她淪三級片女角

Popu Lady庭萱嫁陳柏霖倒數！8年戀修正果同居

小鬼攤地…楊丞琳看傻：紅隊瘋了

伴郎確診！南部大學女碩士生參加婚禮「主動通報」

羅志祥爆秘籌婚禮！1原因周揚青斬8年情

指揮中心：非本國籍人一律限制入境！

即／NBA杜蘭特新冠確診！　籃網4人中鏢

熊熊正牌男友曝光！爆1女沾5男

已婚型男議員　爆幽會北市人妻美女官

張榮發遺囑有效　張國煒獨得140億

更多

最夯影音

更多
里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死

里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死
包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

兒被隨機殺死！父淚「要判死刑」　律師分析：恐只關3年半就出來

兒被隨機殺死！父淚「要判死刑」　律師分析：恐只關3年半就出來

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面