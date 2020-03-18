東京迪士尼秘密求婚！台中哥改「北台灣5日遊」　2個月前就含淚取消...網讚爆

▲東京迪士尼樂園灰姑娘城堡。（圖／記者蔡玟君攝）

記者周亭瑋／綜合報導

眼看4天新增27例境外移入，國內「反出國」的情緒醞釀至最高點，指揮中心、醫護也強力呼籲。台中一名男網友去年就計畫好，今年4月要帶女友到東京迪士尼遊玩，同時來場浪漫求婚，眼看疫情不斷升溫，他果斷取消所有安排，並改成北台灣5日遊。

男網友在爆廢公社提到，「本來瞞著另一半，說下個月她生日要帶她去北台灣5日遊，其實是要偷偷帶她去東京迪士尼，並且秘密求婚，戒指準備好了，也安排好讓她的閨蜜們在東京驚喜現身。」

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▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

早在去年，男網友就把機票、飯店、租車、訂票通通搞定，甚至跟當地工作人員及相關單位進行跨國溝通，安排協助求婚的所有流程，就連城堡前的煙火施放日期、時間也對好了，他直言「幾個月前，看到疫情仍未減緩，便開始取消所有行程，其實碰到無法前往的狀況並不是那麼難解決，但損失的產生是必然的，最重要的是如何理智處理接下來的步驟。」

當然，他期間也是幾乎零時差的追蹤當地疫情情報，也汲汲營營了解這波疫情特性，及台灣防疫機制與規定，「反正景點永遠都在，以後再去就好了。一個一個去取消，過程也花了好幾個星期，前陣子終於把可以退的部分都處理好了。」

▲東引燈塔。（圖／東引鄉公所提供）

最後原po也笑說，「現在變成真的北台灣五日遊啦！預計桃園到花東的範圍，求個北台灣適合求婚的名場景（市區佳）。」

po文一出，掀起熱烈回響，網友們在大讚觀念正確的同時，也紛紛回應「屋頂上~求婚可以考慮看看」、「北投覺得不賴」、「有健康的身體才有未來可言，預祝成功」、「我求婚在宜蘭南方澳的海邊，包場、放煙火」、「去不了巴黎左岸，可以去八里左岸；去不了義大利，可以去義大」、「東引，國之北疆+1，有東湧燈塔 也有藍眼淚，還有神話之鳥，去研究一下吧」、「去花蓮啦！海邊真的很美」。