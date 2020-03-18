華航、長榮爭免責「居家檢疫14天」　指揮中心：過境不入境、外站禁外出

▲3月17日起，自歐洲申根國家及與申根區自由流動的英國、愛爾蘭共27國及杜拜（含轉機），返台民眾需居家檢疫14天。（圖／達志影像／美聯社）

記者賴文萱／台北報導

因應新冠肺炎（COVlD-19）疫情爆發，中央流行疫情指揮中心宣布，從3/19零時起，非本國籍人一律禁止入境，台人入境也要居家檢疫14天。礙於人事成本過高問題，中華航空及長榮航空已訂定相關計劃，希望能透過特別管理辦法，讓機組員免受14天約束。對此，指揮中心今（18）日也回應了。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，今天一早跟民航局開完會，機師會做過境而不入境的狀況，幾家航空公司提出嚴謹的防疫計畫，包含過境旅館採取一定防疫措施，完全依照疫情指揮中心要求跟標準進行。

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針對外站航空公司機組員到外站部分，航空公司會跟當地地勤主管建立一套管理機制，機組員會由專車接送到過境旅館，也嚴守不外出，在房間內用餐等等的整個防護機制。指揮中心表示，幾家航空公司提出因應疫情指揮中心要求所做的計劃，確保機組員本身健康，希望他們營運跟貨機能達到在營運上可以配合防疫的措施。

▲華航、長榮3月16日以後，往返歐洲航班將會陸續異動。（圖／記者黃克翔攝）

由於從歐洲返台即起皆須居家檢疫14天，目前航空公司在區域航線部分，幾乎都改當日來回，不入境當地，但歐洲航點因飛時長，一定得讓機組員在當地休息一天以上，若受限於14天規範，會影響機組員人力調度，也會讓成本過高。

華航表示，關於歐洲組員派遣，華航已訂定相關安全防疫計劃，惟目前刻正與疾管署和民航局協商中。長榮則說，現在已研擬相關的規劃，明日會正式向疾管署及民航局提出。

據了解，航空公司初步規劃透過限制機組員在外站的行動，例如約束旅館住宿條件、交通用車、行動約束等，希望能讓機組員免受14天居家檢疫限制。

▲歐洲疫情急速攀升，自歐洲27國、杜拜返國者，台灣時間3月14日14時起，已登機者加強自主健康管理，尚未登機者列入居家檢疫14天。（圖／達志影像／美聯社）