武漢防控出現漏洞！「連4天急診出現新增病例」…醫發毛：疫情恐死灰復燃

▲武漢封城已經接近2個月。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

武漢市衛生健康委員會官網17日公佈，2020年3月16日0~24時，武漢市全市新增確診病例1例，來自急診。此外，武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部透露，3月13日、14日、15日，武漢市連續3天均有新增確診病例來自急診！專家稱，在武漢封城，社區封閉的，形勢趨緩的情況下還有門診新增病例，「這是個危險信號！」

據《健康時報》報導，「如果這幾天的新增病例是來自隔離點的疑似病例，或是境外輸入病例，說明我們的疫情已經得到了非常有效的控制，待這些遺留病例清零後，社區也可以慢慢解封了」，武昌方艙醫院醫療隊醫生說，「但如果連續出現社區新發病人，說明防控還有一定漏洞！」

據了解，2020年3月15日0~24時武漢市新增確診的4例病例情況發現，其中1例來自住院，1例來自隔離點，2例來自門診。 門診患者1例住洪山區和平街鐵機路保利才盛景苑，患者家屬有外出和社區活動軌跡，所住大樓曾出現確診病例，不排除社區間接感染的可能。1例住武昌區百瑞景2期，曾有在社區活動、外出上班和醫院就醫經歷，不排除社區或家庭成員感染的可能。

▲大陸疫情不斷好轉。（圖／路透社）

「來自社區的新增病例是一個比較棘手的問題，病毒不會憑空而來，社區居民基本封閉在家中超過14天，弄清楚如何被感染的這個問題很關鍵」，該醫生說，「如果是社區監管不嚴，也不是最可怕的，目前我們最擔心的是會存在未被排查到的病源，而這將會是新冠肺炎死灰復燃的漏洞所在。」

在武漢市衛生健康委員會官網通報中，在2020年3月16日0~24時武漢市新增確診的這例病例介紹中提到，該患者住武昌區長江紫都，初步推斷感染來源為其父親（2月份確診）。但該醫生疑惑，「如果他的父親是確診病例，他作為密接者也應該已經被隔離了14天，如此算來，即使他的父親是在2月底被確診的，他的隔離期也已超過了14天，為什麼在隔離期沒發病，而最近突然發病，也是一個值得思考和警醒的問題。」

根據武漢市衛生健康委員會最新公佈的武漢市疫情動態，2020年3月17日0-24時，全市新增確診病例1例，來自門診。門診患者住江漢區漢興街金色雅園，為菜市場管理人員，推斷感染來源為菜市場暴露或市場人員接觸感染所致。