升第三級警示前1天！同事法國返台「狂炫耀」　周圍人怕爆...終於有解了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友抱怨，妹妹公司有位同事日前剛從法國返台，由於是在規定居家檢疫的前一天，所以不在規範內，這讓周圍同事膽戰心驚。不過，指揮中心今（17）日表示，將往回追溯3月3日-14日間所有自歐洲入境者，針對有症狀的可能對象進行篩檢。

女網友在爆怨公社提到，「妹妹的公司，有同事剛從法國回來，正好是政府規定檢疫14天的前一日，所以不在此限之內，打1922說自主健康管理可以出門，只是要配戴口罩，周圍同事都很剉，通知主管...主管說雖然同個辦公室，但因為不同公司所以沒辦法。」

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對此，她不禁怒道，「到底為什麼這麼自私？還炫耀自己剛回國，這不是防疫漏洞嗎？大家防守這麼辛苦，卻被這些人給破壞了。」而網友們也紛紛感嘆，「沒辦法，這就是台灣自私的人」、「非常時期還要出國玩」。

▲法國羅浮宮宣告暫時關閉。（圖／ETtoday）

值得一提的是，中央流行疫情指揮中心今指出，將依據3月3日至14日間入境健康聲明卡，含線上填報系統，蒐集所有自歐洲入境者資料及聯絡方式，也已主動勾稽健保系統，調查這段期間曾就醫，並有肺炎或上呼吸道症狀者，將透過簡訊通知上述民眾配合相關採檢措施；針對所有入境者，後續將進行電話關懷，提醒有症狀要戴上口罩儘速就醫，並應說明旅遊史。

最後指揮中心也呼籲，3月3日至14日間自歐洲入境者，返國後務必落實14天自主健康管理，若仍在學建議暫時不要上課，工作人士建議暫時在家上班。