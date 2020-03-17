第三級警告國家飆增！PTT驚列「5國家沒升」...確診都破百　網喊：還不快封

▲示意圖，與本文無關。（圖／路透）

記者周亭瑋／綜合報導

這幾天國內境外移入案例大幅飆升，加上許多國家近期慘淪陷，指揮中心今（17）日一口氣將20國及美國3州，旅遊疫情建議升至第三級警告。不過，一名網友發現，其中有5國的疫情，明明比許多三級的國家嚴重，竟仍維持在第一級。

指揮中心今指出，大陸以外的亞洲國家近期疫情擴大，確診病例數已逾1萬例，並持續增加中，多國已宣布進入緊急狀態，同時採取嚴格的邊境管制及檢疫措施，而美國疫情也持續上升，所以自3月19日零時起，將亞洲19國、東歐1國及美國3州的旅遊疫情建議，提升至第三級警告。

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▲原po發現，第一級的國家中，有5個確診數破百。（圖／翻攝自PTT）

就有熱心鄉民將列入旅遊疫情建議的各個國家，以確診數分成多個區間羅列出來，不過值得討論的是，在「第一級：注意」的範圍中，竟有5個國家的確診案例破百，截至目前，加拿大415例、澳洲377例、巴西200、智利155、及聖馬利諾109。

對此，網友紛紛回應，「加拿大跟澳洲還一級喔」、「加拿大跟美國很緊密耶」、「還不快封，搞死人」、「美國爸爸：敢封，我就不理你」、「加拿大鎖國也阻擋不了大暴發」、「都禁旅遊禁出團好嗎？台灣鯛講不聽」。