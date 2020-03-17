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台確診+8「都境外移入」遭獵巫！PTT列時間軸「484罵過頭了」...兩派戰爆

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▲▼新冠肺炎疫期全球大流行，美國卻有許多搶購便宜機票的年輕人要出國。（圖／達志影像／美聯社）

▲新冠肺炎肆虐全球，但仍有民眾趁機票便宜時出國，或不甘心只拿回部分團費。（圖／達志影像／美聯社）

記者周亭瑋／綜合報導

輿論才剛圍剿因出國旅遊確診的個案，沒想到疫情指揮中心昨（16）日再公布8例境外移入，而那些人瞬間成了眾矢之的。不過有鄉民針對最新確診的案60到案67，交叉比對出遊時間軸及當時旅遊疫情建議的等級，認為網上獵巫過了頭。

眼看境外移入個案飆升，中央流行疫情指揮中心昨召開記者會，宣布東歐、中東、中亞、北非等42國，全提升第三級旅遊疫情警示，非必要避免前往；若執意要去，就會祭出較嚴厲的手段。

請繼續往下閱讀...

不過，就有鄉民昨（16）在PTT八卦板分別列出案60-案67的時間軸，驚呼「看了一下，裡面沒有一個是故意跑去三級疫區的，大家這樣罵會不會太過頭了呢？」

▲▼土耳其首都安卡拉。（圖／CFP）

▲土耳其團有5台人中鏢。（圖／視覺中國CFP）

時間軸如下：

案60：中部 20多歲女性
2月9日至3月11日獨自赴義大利、希臘、德國旅遊，2月12日入境義大利，而該地是在2月28才升三級的。直到16日，希臘仍一級、德國二級。

案61：南部 50多歲女性
3月5日至14日與另一名家人參加奧地利、捷克團體旅遊，14日入境。直到16日，捷克為一級、奧地利二級。

案62：北部 60多歲女性
3月7日至14日與另一名家人至菲律賓探親。直到16日菲律賓仍尚未有分級建議。

案63：北部 50多歲男性
為15日公布的案55，於3月3日至12日赴埃及旅遊的同團團員。埃及3月15日才升二級，案63去的時候也還沒升級。

案64：北部 20多歲男性
去年8月底至西班牙就學，由於就讀學校有確診個案，故與就讀同校的家人及同學一同返國，於3月12日入境。原po表示，「西班牙3月7日剛升二級，留學生返國不能怪他，7日升級...12日回台，已經算及時了。

案65-案67：南部2名50多歲女性+1名60多歲男性
3月4日至13日土耳其（與案56、57同團），土耳其非警戒區，16日為止沒有分級建議。

▲▼ 必要赴三級警告國家或地區，及填寫檢疫通知書不實者，不可領取防疫補償並加徵必要之費用。（圖／翻攝衛生福利部臉書）

▲非必要赴三級警告國家或地區，及填寫檢疫通知書不實者，不可領取防疫補償並加徵必要之費用。（圖／翻攝自臉書／衛生福利部）

對此，一派網友贊同表示，「只有你是明理人QQ」、「認真說，2月中的時候歐洲還是最安全」「一堆人想獵巫想瘋了」、「千錯萬錯都民眾的錯，那要政府幹嘛」、「總算在一堆酸民中看到清醒的了」、「結果最後要大家自己判斷？那列那個幹嘛」。

不過更多鄉民不以為然，紛紛回應「這時候出國真的是欠罵而已」、「各國大流行時出國，還管幾級的是賭博心態嗎」、「把一二級都刪除啦，反正沒啥功用」、「又一個邏輯走失兒童」、「還有邏輯魔人在那邊鬧沒有三級」、「貪小便宜，現在造成整個社會的困擾」

最後，原po也感慨，「多點體諒跟尊重，有人故意跑去三級疫區再罵他們吧！這幾例好幾個去的時候都還沒升級，中病毒夠倒霉了，以後後遺症很恐怖的，不要這樣攻擊病人，要互相包容，世界才會更好！」

 
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