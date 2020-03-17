想從柬埔寨返台！娘親「防疫觀念超優」霸氣神回　網讚爆：聽媽媽的話

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

這幾天國內境外移入案例突飆升，那些出國玩的旅客也遭輿論圍剿。一名女網友目前人在柬埔寨，有返台打算；然而母親得知後，第一個反應就是要她打消念頭，甚至教育她一頓。值得一提的是，指揮中心稍早宣布，針對柬埔寨的旅遊疫情建議，升至第三級警告，17日下午4點後登機者，即須居家檢疫14天。

女網友日前傳訊息給母親，透露有意要從金邊回台灣，媽媽一看到立刻回覆，「你要回來，NO......。」由於兩人對話時，針對柬埔寨的旅遊疫情建議尚未升至第三級警告，所以女網友忍不住反擊，「為什麼不給我回家？柬埔寨還不是疫區，不要騙我。」

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▲原po和母親的對話。（圖／翻攝自爆廢公社）

眼看女兒還在針對「居家檢疫14天」這個點爭論，老媽直接打槍，「有搭飛機都要！」對此，網友們紛紛站在母親這一邊，「聽媽媽的話很難嗎？不然不要回來！拜託」、「賣休害」、「媽媽的求生意志相當強烈」、「不先自我隔離的話，萬一中獎，會被人肉圍剿的」、「媽媽防疫觀念超棒」。

另外，指揮中心今（17）日將亞洲日本、北韓、菲律賓、泰國等亞洲19國，以及東歐摩爾多瓦，美國華盛頓州、紐約州及加利福尼亞州等3州，提升旅遊疫情建議至第三集警告，提醒國人避免至當地進行非必要旅遊。

其中，19個亞洲國家包括，日本、新加坡、北韓、泰國、馬來西亞、菲律賓、印尼、汶萊、越南、寮國、柬埔寨、緬甸、東帝汶、孟加拉、不丹、尼泊爾、斯里蘭卡、印度及馬爾地夫。

最後，指揮官陳時中也表示，升級措施將於3月19日生效，但秉持防疫先行，3月17日16時後登機者，就需居家檢疫14天。