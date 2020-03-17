幸福！大熱天不再揮汗上課　羅東鎮國中小學「班班有冷氣」

▲▼羅東鎮長吳秋齡關心「班班有冷氣」各校執行進度。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

羅東鎮公所為提供鎮內中小學夏天舒適學習環境，編列預算4千540萬元，2020年在鎮內各中小學330間教室，裝設冷氣機，鎮長吳秋齡關心各校執行進度，17日至北成國小檢視冷氣安裝及電力工程執行情形，而對於低收入戶、高關懷等經濟弱勢之家庭學生，如有繳交冷氣使用費之困難時，將由學校家長會及教育基金會協助支應，所收取之冷氣使用費將以專款專用。

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羅東鎮公所表示，「班班有冷氣」編列的4千540萬元，於鎮內各國中小330間教室，依各校教室及樓層需求，規劃低樓層教室（1、2樓）安裝10KW分離式冷氣1台，高樓層教室（3、4樓）安裝7-8KW分離式冷氣2台設備，並進行學校供電全面改善工程。

其中，北成國小已率先完成冷氣安裝及電力改善，頂樓樓層安裝7kw一對一分離式冷氣2台；非頂樓樓層安裝10kw一對一分離式冷氣1台；以上皆裝有儲值式用電計價讀卡機乙台，以利各班級冷氣用電電費之計算和儲值使用。

相關收費辦法已於2月13日送交縣府核備通過，依據不同年級的使用時間需求，收取冷氣使用費（內含100元冷氣維護費），計費方式預估每天低年級使用3小時每學期收250元、中年級使用5小時每學期收300元及高年級使用6小時每學期收320元，並於開學註冊時統一繳交，針對低收入戶、高關懷等經濟弱勢之家庭學生，如有繳交冷氣使用費之困難時，將由學校家長會及教育基金會協助支應，所收取之冷氣使用費將以專款專用。

冷氣使用時間：冷氣機溫度原則為每年4月至11月間，教室使用規定：頂樓層教室得於上午8：30至下午3：30分，窗戶及室內電扇開啟狀態下，教室內溫度超過28oC時，經班級導師或該節授課老師同意開啟。非頂樓教室：得於上午09：00至下午3：30分，窗戶及室內電扇開啟狀態下，教室內溫度超過28oC時，經班級導師或該節授課老師同意開啟。

冷氣使用方式：冷氣機溫度設定應在26℃~280C之間，以身體舒適為原則；若溫度設定過低，機器無法降至定溫，將會造成壓縮機不停運轉，導致冷氣機壽命縮短，並且增加電費消耗。開啟冷氣時，同時輔以電扇，減少用電容量，並可節約能源。

「班班有冷氣」政策因各學校電力改善情形不同，部分學校已陸續完成冷氣安裝及已完成電力改善招標作業，另部分學校增電量較高，需進行電線增設工程，其工程施做期將延長。各校已緊鑼密鼓進行冷氣安裝及電力改善，期盼在夏日來臨時，提供舒適學習空間，認真上課好好學習，提升學習競爭力。

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