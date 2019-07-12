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女鎮長首辦「羅東藝穗節」拚了！　吊上10m高空炫舞

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▲▼拚2019羅東藝穗節人氣，女鎮長吳秋齡（圖右紫上衣者）10多公尺高空玩命。（圖／羅東鎮公所提供，下同）

▲拚2019羅東藝穗節人氣，女鎮長吳秋齡（圖右紫上衣者）被吊上10多公尺高空。（圖／羅東鎮公所提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

2019羅東藝穗節13日開幕，為期15天藝術饗宴到27日止。羅東鎮長吳秋齡就任首次舉辦這項羅東年度重頭戲，她要大家一遊羅東也拚了！12日活動記者會中，吳秋齡穿專業裝備，與「西班牙空中劇院GRUPO PUJA」表演者一起被吊上吊下在半空中炫舞。

▲▼拚2019羅東藝穗節人氣，女鎮長吳秋齡（圖右紫上衣者）10多公尺高空玩命。（圖／羅東鎮公所提供，下同）

▲▼拚2019羅東藝穗節人氣，女鎮長吳秋齡（圖右紫上衣者）10多公尺高空玩命。（圖／羅東鎮公所提供，下同）

「2019羅東藝穗節」將於13日晚上7點，在羅東中山公園繽紛登場，開鑼演出以「老懂藝創+小丑默劇VS高空馬戲」國際交流為主軸，首先，由屢獲國際邀約演出的宜蘭之光「蘭陽舞蹈團」打頭陣，將詮釋繽紛炫色彩舞蹈拉開序幕，盛大展現亮麗的羅東創意嘉年華。

▲▼拚2019羅東藝穗節人氣，女鎮長吳秋齡（圖右紫上衣者）10多公尺高空玩命。（圖／羅東鎮公所提供，下同）

同時「小丑默劇團」也特別應邀融合了法式與義式默劇技巧，再加入馬戲團中雜耍及魔術的表演，最後壓軸大戲「西班牙空中劇院GRUPO PUJA」絢麗登場，藉由不同藝術融入城市景觀的表演團體，擅長塑造壯觀景象，表演者在五十公尺空中演出雜技空中芭蕾，可媲美太陽馬戲團，其聲光意境可謂史無前，也為「2019羅東藝穗節」打開穿梭藝穗的藝術時空隧道，掀開藝穗節揭幕高潮！

▲▼2019羅東藝穗節13日開幕，為期15天藝術饗宴到27日止。（圖／羅東鎮公所提供，下同）

▲▼2019羅東藝穗節13日開幕，為期15天藝術饗宴到27日止。（圖／羅東鎮公所提供，下同）

▲▼2019羅東藝穗節13日開幕，為期15天藝術饗宴到27日止。（圖／羅東鎮公所提供，下同）

羅東鎮公所表示，鎮長吳秋齡求創新突破跨領域思維，並以炫藝夏為2019羅東藝穗節主題，「炫」有照亮之意，其意為以繽紛色彩來打造熱情活力，以青龍白虎、朱雀、玄武來勾畫羅東21個社區顏色，分配擔綱符合各社區的特色，定位「國際、藝術、文化」為3大特色。

▲▼2019羅東藝穗節13日開幕，為期15天藝術饗宴到27日止。（圖／羅東鎮公所提供，下同）

而活動的5大主軸為表演、童趣、踩街、文創、行旅，呈現「國際特色劇院」、「藝術台灣饗宴」與「文化羅東聚落」3大訴求，邀請國內外超過30個團隊熱情參與，包括戲劇、舞蹈與音樂等，兼顧「在地扶植」及「國際視野」的藝術盛會，不容錯過。另外主花車有炫彩猴，及獅子會的猴獅成林。

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關鍵字：2019羅東藝穗節,羅東鎮長,吳秋齡

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