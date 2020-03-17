藉《會計法》修法「趁亂救扁」？蔡易餘：上屆任期就已提出

▲前總統陳水扁。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

獲得前總統陳水扁大力支持的一邊一國行動黨，因為在2020大選中僅獲1％政黨票，陳水扁事後宣布退出政壇，行事作風低調不少。外傳民進黨立委蔡易餘在防疫期間提案修法，要以《會計法》與《赦免法》「趁亂救扁」。對此，蔡易餘17日表示，《會計法》修正草案在第9屆立法院任期就已經提出，因為屆期不連續，所以才會把上屆有提過的法案繼續拿出來連署。

有媒體報導調查，蔡易餘已在2月底提出《會計法》修法草案，要將國務機要費案除罪，本月3日立法院會已一讀通過，蔡易餘本週還將提案修《赦免法》，賦予總統特赦未定讞案件的權力，為赦扁鋪路。

現行《會計法》規定，中華民國95年12月31日以前各機關支用之特別費，其報支、經辦、核銷、支用及其他相關人員之財務責任均視為解除，不追究其行政及民事責任；如涉刑事責任者，不罰。

依據蔡易餘等16名民進黨立委所提出《會計法》第99條之1條文修正草案，明定於現行條文的適用範圍中增加「機要費」，規定中華民國95年12月31日以前 各機關支用之機要費、特別費，其報支、經辦、核銷、支用及其他相關人員之財務責任均視為解除，不追究其行政及民事責任；如涉刑事責任者，不罰。

▲民進黨立委蔡易餘。（圖／記者李毓康攝）



蔡易餘於提案中說明，國務機要費由來可追溯至民國40、50年代，當時分為「機要費」與「特別費」二筆， 60年代則合併稱為「國務機要費」，顯見「機要費」與「特別費」之性質相同。

蔡易餘表示，特別費的報支及核銷等程序，數十年來儼然形成行政慣例，參與其業務之相關人員如各機 關首長或其授權之承辦人員，對其處理方式已產生一定程度之信賴，並依例辦理相關業務 。因此，對辦理國務機要費等相關業務之人員，其所按照行政慣例之行為，應給予善意之 信賴保護，以杜絕社會各界之爭議並給予解除相關人員之責任。

針對外界質疑此刻提出修法是「趁亂救扁」，蔡易餘17日表示，目前僅針對《會計法》提出修正草案，《赦免法》根本還沒有提出。他說，《會計法》修正草案在第9屆立法院會期就已經提出，因為屆期不連續，所以才會把上屆有提過的法案繼續拿出來連署。

蔡易餘說，這些法案通過必須要經過充分討論，但民進黨團截至目前都還沒有討論，顯示還不是一個會聚焦的議題，遭外界解讀為「趁亂」提案顯然有點失焦。

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