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不死心？　吳斯懷預告2個會期後要進入國防委員會

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▲▼吳斯懷接受廣播節目專訪。（圖／翻攝自POP Radio）

▲吳斯懷接受廣播節目專訪。（圖／翻攝自POP Radio）

記者張乃文／綜合報導

國民黨不分區立委吳斯懷17日提到，對於日前他曾發過書面質詢，呼籲總統蔡英文及政府不要挑釁兩岸。吳斯懷則解釋，他是呼應蔡英文跟國防部長嚴德發的政策；不過他也強調，自己捍衛中華民國，「不會為台獨而戰」；更說兩會期後會努力爭取進入國防外交委員會。

吳斯懷17日接受廣播節目專訪時談到非國防外交委員卻一直向國防索資的爭議，吳斯懷強調是行使立委職權，且坦言「兩個會期後會努力爭取」，他希望以專業讓大家知道他去哪個委員會比較合適。

對於外界對他「為何而戰、為誰而戰」的立場爭議，吳斯懷回應，自己是為捍衛中華民國而戰，粉身碎骨在所不惜，但絕不會為「台獨」而戰。

至於過去他曾發書面質詢呼籲蔡英文及政府不要挑釁兩岸，吳斯懷再次強調，他是呼應蔡英文跟嚴德發的國家政策，秉持「不挑釁、不迴避、不畏戰」的原則跟兩岸相處，他也延續他們說法。

他同時解釋，提書面質詢目的是希望國家領導人「慎戰」，不要自己挑釁，一旦開戰，中國大陸要付出很大代價，但同時「台灣是否要付出更多代價？」

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