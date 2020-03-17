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反對政院版《國土計畫法》修惡　時力黨團主張明訂期限

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▲▼ 時代力量黨團召開「反對國土計畫修惡，嚴格審議明定延期」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

▲時代力量黨團召開「反對國土計畫修惡，嚴格審議明定延期」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

行政院會於上月20日通過《國土計畫法》部分條文修正草案，立法院13日召開院會，民進黨團憑藉著人數優勢，順利將政院版《國土計畫法》付委審查。時代力量立法院黨團17日召開「反對國土計畫修惡，嚴格審議明定延期」記者會，並提出時力黨團《國土計畫法》修正版本，主張應嚴格審議、明訂期限。

行政院會日前通過《國土計畫法》部分條文修正草案，因應政府推動國家重大建設計畫的需要，增訂在「經行政院核定的國家重大建設計畫」情況下，得適時檢討變更各級國土計畫。縣市國土計畫的擬訂及審議作業、國土功能分區圖劃設作業，也從兩年延長為「一定期限內完成」。

▲▼行政院會日前通過《國土計畫法》部分條文修正草案，國民黨團要求將此草案退回程序委員會。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院會日前通過《國土計畫法》部分條文修正草案，國民黨團要求退回程序委員會。（圖／記者李毓康攝）

時代力量黨團17日上午召開記者會，邀請時代力量新竹市議員廖子齊、草山生態文史聯盟理事長文海珍、台灣牛角坡自然人文協會召集人徐玉紅、台灣牛角坡自然人文協會秘書長吳惠梅、綠色消費者基金會秘書長方儉、搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政、台灣水資源保育聯盟辦公室主任粘麗玉、台灣要健康婆爸媽協會執行秘書許雯玲、台灣土地正義聯盟理事長陳致曉等團體代表出席。

時代力量黨團總召邱顯智表示，行政院在今年2月20日通過《國土計畫法》修法，與防疫條例一起通過，根本是利用防疫期間意圖偷渡法案，「我們覺得非常不應該」。他說，《國土計畫法》是在許多關心環境的朋友與環團的努力下，好不容易通過的法案，結果行政院將法案以國家重大建設之名「開了一個大後門」，當然完全不能被大家接受。

邱顯智指出，根據民進黨團提出的修正草案，要在文化、農業、新能源部分正面表列，但依照內政部「重大之公共設施或公用事業計畫認定標準」，早就包括了能源，讓他不禁要問「到底這樣的修法是要通過什麼國家重大建設」，時代力量黨團除了反對《國土計畫法》修惡，也將積極串連在台灣各地反對修法的團體，會與大家一起努力。

▲▼ 時代力量黨團召開「反對國土計畫修惡，嚴格審議明定延期」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

▲時代力量黨團召開「反對國土計畫修惡，嚴格審議明定延期」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

時代力量立委王婉諭則表示，時代力量版本有兩大重點，分別為嚴格審議與明定期限。在嚴格審議方面，時力黨團主張國土計畫「適時檢討變更」的內容和程序，無論是否可以簡化審查，都應受各該管國土計畫審議會審議通過，才能報請行政院或中央主管機關核定。此外，政府興辦國防、重大公共設施或公用事業計畫之性質與規模，必須明確以子法明定。

王婉諭說明，政院版以一定期限來延長實施年限實在過於模糊，時力黨團認為地方政府若真有困難，得於提出檢討報告後延長一年，但不能接受用空白授權的方式來處理直轄市、縣市國土計畫的公告實施。

時代力量立委陳椒華表示，民進黨團針對文化、農業、新能源部分正面表列，但為何在所有能源裡特別匡列了一個「新」沒有說明。此外，從區域計畫到現在國土計畫的時程，台灣很多農地、山坡地其實已經解編非常多，依照現行法律可以做很多開發，希望民進黨能夠以一個負責任的政黨，提出讓所有國人信服的理由。

陳椒華強調，國土計畫絕對不能夠擺在開發之後，如果修法後不用每年隨時做通盤檢討，等於是把國土棄為糞土，這個法真的就是「國土破壞法」。

廖子齊指出，日前內政部次長花敬群曾表示，行政院核定重大建設得不受縣市五年、全國十年的通盤檢討時間限制，是為了回應總統蔡英文所提出的大南方計畫，但她認為目前大南方計畫完全是空的、內容不明，「這就像是一個公司主管說有個能賺錢的大計畫，計畫內容不清楚，但是請先給他一張空白支票無限制地使用公司預算，這在一般公司敢提出來大概就被開除了」。

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