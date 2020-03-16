燒烤店長拾金不眛竟挨告　失主Po文還原事件過程

▲拾金不眛男子挨告！遭網友猛轟失主Po文回應。（圖／翻攝自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園一名陳姓女子於臉書社群Po文，指稱弟弟在燒烤店撿到皮夾，將裡面約有2萬多元（警察點的金額）的皮夾，送交警方招領，卻被失主以「皮夾內現金短少」而提告，慨嘆「好人難當」！該文po出後，引發網友猛轟失主，失主獲悉立於臉書貼文回應「陳女Po文內容意圖帶風向？」並說明事件過程，再度掀起網友熱議！

▲失主Po文回應說明事件過程，再度掀起網友熱議！（圖／翻攝自網路）



該名失主表示，去年12月17日全家到附近一家燒烤店用晚餐，當時帶著3個孩子，剛滿一歲的女兒最喜歡把包包裡的東西一樣一樣的丟到外面，其中有一個布包裡面裝著當週的樂手費，大約還有7萬多元，一樣也被丟了出來，他當下撿起來後，隨手放在旁邊的板凳上，然後就忘記了！

直到半夜接到警局打來的電話，說有人撿到他的遺失物叫他去認領，他才發現布包不見了！撿到的人是店長，但是錢包內從原先的7萬多元只剩下2萬多元（短少了約5萬元），調閱監視器畫面，發現一開始是工讀生撿到的，然後放到櫃檯內，接下來店長在約8點打開了錢包後就放到自己的工作口袋內，直到凌晨店打烊後才到警局報案，錢包在他的身上約4個小時，短少的錢也是在這之間不翼而飛的。

失主說，經過多次的前往警局說明及做筆錄，還有調閱燒烤店內的監視器以及當天夫妻倆去提領現金的監視畫面及單據，種種證據最後彙整然後提交給警方，夫妻倆原不希望提告，但經與警方討論這件事情必須要提出告訴才可以繼續下去偵查，所以才提告。

失主認為，po文的陳小姐都沒有提到他們提供給檢方的監視畫面及一些相關的證據，不無是刻意帶風向？而撿到錢的是工讀生，放在櫃台上，店長打開後將錢包放進口袋，隨後進洗手間、廚房等等，到過一些監視器死角的地方，最後才把錢包送至派出所。

針對失主在臉書回應，網友紛紛表示：「我猜一堆當初在那邊帶動風向的人，應該不敢說話了，但是我相信就算你們解釋再說，還是會有很多酸民們有話要說，因為這個社會就是這樣子了，很多人一開始就已經選邊站了，網路世界就是這樣子？」、「我相信你們也不會為了要詐騙5萬元，而大費周章跑法院然後寫整個事情經過的文章，加油」、「果然事情不能只聽單方面的說詞，如果您是對的，我相信法院會給雙方一個滿意的答覆，加油」、「該付的要付，但被坑的也要還你公道。靜待程序吧」、「測謊不就好了」、「建議管理員刪除兩造相關po文，讓司法解決就好~」。

也有人說，「雙方看的方向本來就不一樣，各自表述看法跟心情並無任何問題，如果今天你是那個店長的親朋好友，肯定也是以那邊聽到的角度來發文」、「錢包掉了能找回一塊是一塊，失主請有感恩的心，皮包是妳自己掉的沒人害你，能找回還有20000妳要謝謝神明了」、「當事人還原整件事情的過程！真相。也需給失主一個公道。」、「七萬剩兩萬差很多耶，乾脆就全A了，有這麼笨的人嗎……到底誰說了謊…」。

►我沒有遲到，是時間遲到了！