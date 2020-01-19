影／追撞自小客倒地...機車油箱起火瞬間全毀！　騎士燒傷送醫

記者楊淑媛／桃園報導

邱姓重機騎士19日凌晨2時許，騎乘機車行經桃園市蘆竹區大竹路橋時，因疏於注意車前狀況，而追撞前方小客車，機車倒地後引發火勢，經警消趕抵現場，雖迅速撲滅火勢，但機車已全燒毀；遭火燒傷的騎士經送醫救治，並無生命危險，員警對雙方駕駛分別實施呼氣及抽血酒精濃度測試，有關確切肇事責任，尚待進一步釐清中。

▲男子騎機車追撞自小客倒地後起火送醫，機車瞬間全毀。（圖／記者楊淑媛翻攝）

▲男子騎機車追撞自小客，倒地後機車起火。（圖／記者楊淑媛翻攝）

蘆竹警分局指出，22歲的邱姓男子，是在19日凌晨2時許，騎乘機車行經蘆竹區大竹路橋、往桃園方向時，因疏於注意車前狀況，而追撞前方小客車，機車倒地後引發火勢，獲報的蘆竹警消出動消防人員29名及消防和救護車輛，前往搶救，騎士也遭到燒傷，目前送醫治療中，並無生命危險。

蘆竹交通分隊分隊長黃仁廷指出，員警對雙方駕駛分別實施呼氣及抽血酒精濃度測試，小客車駕駛並無酒後駕駛情事，而機車駕駛血液中酒精濃度值尚待檢驗報告出爐。有關確切肇事責任，目前尚待進一步釐清中。

警方同時呼籲，為了您的安全，請勿超速行駛，與前車應保持安全距離; 年節將近，返鄉訪友切勿酒後駕車。.

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