每週2次茶水間激戰女同事！人夫出賣小三全招了...她要賠20萬

▲陳男婚後與女同事發生婚外情，2人每週2次於公司辦公室、茶水間發生關係，時間長達1年多。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者徐愷昕／台中報導

陳姓男子婚後與朱姓女同事看對眼，2人進而交往甚至發生關係，當時雙方為了安全行事避免被抓包，多選在下班後於公司辦公室、茶水間發生關係，扣掉女方經期約1週2次，時間長達1年多。婚外情最後因陳男向朱女提分手而曝光，陳妻知情老公偷吃後怒向朱女提告，法院11日判朱女須賠償陳妻20萬元精神撫慰金。全案仍可上訴。

陳男2012年結婚與妻共同養育2子女，他於婚後第4年出軌，與朱姓女同事交往，雙方才認識1、2個月，就開始相約下班後在公司茶水間、辦公室幽會並發生關係，1年多來每週2次，另陳男有時也會趁老婆週六外出工作不在家時邀朱女前來家中。

2017年底雙方交往約17個月時，陳男因內心過意不去決定與妻坦承，同時和朱女分手。朱女擔心事件曝光會挨告，急傳訊給陳男，「如果你太太告我是會成立的，且這是很嚴重的事」、「你知道過去內心的我壓力有多大嗎？倫理道德一直讓我很掙扎」、「這是我一生做過最壞最差勁的事」等話，希望陳男不要爆出2人偷情的事。

▲陳男婚後與女同事發生婚外情，2人每週2次會在公司辦公室、茶水間發生關係。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

朱女深怕自己被冠上小三臭名不斷與陳男聯絡，電話中她激動表示，「我就被貼標籤，就是出軌…就是小三，就是第三者破壞人家的感情」，希望陳男不要向妻透露太多細節，她覺得一旦說出2人發生關係的地點將會對陳妻造成極大傷害，但陳男不理會朱女意見仍執意據實以說，2018年6月19日寫信向妻坦承一切。

陳妻知情後相當震驚，認為朱女明知陳男已婚仍不懂避嫌，偷吃行為已嚴重侵害她婚姻生活，讓她精神相當痛苦，故決定向朱女提告求償100萬精神撫慰金。

台中地院審理時勘驗陳男與朱女對話紀錄，認為朱女侵害陳妻配偶權屬實，審酌雙方身分地位、教育程度、經濟能力後，認為陳妻求償100萬尚屬過高，判朱女應賠償20萬較為適當。全案仍可上訴。

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