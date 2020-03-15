補習班女師和人夫開房辯：以為他離婚　正宮見「親密影片」心碎求償80萬

▲補習班老師與人夫到汽車旅館開房遭正宮抓包，卻辯稱「以為對方已經離婚了」。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者陳羿妏／台南報導

台南一名王姓女子與丈夫結婚才1年，卻發現親密的枕邊人與一名補習班老師花花（化名）有一腿，不但相約到汽車旅館開房間，2人親吻、擁抱、愛撫的照片和影片她也全部看完，讓她非常崩潰，決定向小三求償80萬元，日前法院判決結果出爐，最終僅判小三賠35萬元為適當。



王女與丈夫於2017年11月15日結婚，然而卻在隔年發現丈夫於11月22日、12月16日與花花到台南一間汽車旅館開房，認為2人親吻、擁抱、愛撫的過程已逾越一般友誼，更不用提開房間一事，覺得婚姻遭受嚴重損害，因此向花花求償，並且決定和丈夫分居。

花花則說，一開始就知道王女丈夫與王女仍維持著婚姻關係，不過因為王女丈夫有給她看過離婚協議書，抒發感情上的問題，並且告知她2人會離婚，她才會以為王女丈夫已是單身狀態，不過花花強調，2人確實有過於「友好親密」的互動，但堅決否認發生性行為，得知王女丈夫尚未離婚後，也向對方表示不要再見面。

法官勘驗照片和影片，認為花花雖否認性行為，但與王女丈夫的互動已經超過普通朋友交往的程度，此外認為花花沒有提出「不知道王女丈夫已離婚」的證據，審酌王女精神痛苦程度，和花花身分資力後，判花花賠35萬元為適當，全案可上訴。



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