　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

補習班女師和人夫開房辯：以為他離婚　正宮見「親密影片」心碎求償80萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（圖／翻攝pakutaso）

▲補習班老師與人夫到汽車旅館開房遭正宮抓包，卻辯稱「以為對方已經離婚了」。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者陳羿妏／台南報導

台南一名王姓女子與丈夫結婚才1年，卻發現親密的枕邊人與一名補習班老師花花（化名）有一腿，不但相約到汽車旅館開房間，2人親吻、擁抱、愛撫的照片和影片她也全部看完，讓她非常崩潰，決定向小三求償80萬元，日前法院判決結果出爐，最終僅判小三賠35萬元為適當。

王女與丈夫於2017年11月15日結婚，然而卻在隔年發現丈夫於11月22日、12月16日與花花到台南一間汽車旅館開房，認為2人親吻、擁抱、愛撫的過程已逾越一般友誼，更不用提開房間一事，覺得婚姻遭受嚴重損害，因此向花花求償，並且決定和丈夫分居。

花花則說，一開始就知道王女丈夫與王女仍維持著婚姻關係，不過因為王女丈夫有給她看過離婚協議書，抒發感情上的問題，並且告知她2人會離婚，她才會以為王女丈夫已是單身狀態，不過花花強調，2人確實有過於「友好親密」的互動，但堅決否認發生性行為，得知王女丈夫尚未離婚後，也向對方表示不要再見面。

法官勘驗照片和影片，認為花花雖否認性行為，但與王女丈夫的互動已經超過普通朋友交往的程度，此外認為花花沒有提出「不知道王女丈夫已離婚」的證據，審酌王女精神痛苦程度，和花花身分資力後，判花花賠35萬元為適當，全案可上訴。


►他奶奶的美麗小秘訣

【更多新聞】

見黑絲襪凍未條！男搭話短裙妹「民雄往哪走」　下秒掏槍DIY…她嚇壞急逃

渣男激戰女友全都錄！分手傳約砲群組：此女性慾強　老司機狂敲…她崩潰了

遭3打1「輪流甩巴掌」霸凌！苗栗女國中生開吉了　3施暴學生移送法辦

ET快訊
影片曝！台11線女駕駛「撞2頭牛」腦出血命危　轎車噴飛..2
新店隨機殺人案..廢死聯盟發文了！分享《我們與惡的距離》10
南港狂嬤「逼藥師下跪磕頭」　觸犯《醫療法》超慘下場曝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園2男共乘機車怪怪的　警盤查...後座男乖乖交出2包安毒

獨／客運連切2車道　聯結車駕駛急閃開罵：不顧乘客的命！警回無法可罰

南港狂嬤「逼藥師下跪」…深夜警詢2小時做筆錄！觸犯《醫療法》超慘下場曝

真壞心！除草劑被偷倒入水缸　西湖文旦樹葉掉光「賞10萬緝凶」

新店隨機殺人案　廢死聯盟發文了！分享《我們與惡的距離》10句經典台詞

華西街公寓惡火奪5命！他「火警前10分鐘」出門吃早餐…回來女友已不治

補習班女師和人夫開房辯：以為他離婚　正宮見「親密影片」心碎求償80萬

台11線女駕駛「撞上2頭牛」腦出血命危！轎車噴飛卡邊溝　2牛當場倒地死亡

高雄狠爸酒後2度狠踹妻女　頭腳都有傷！大舅子怒PO文：還放話殺我們全家！

夫妻駕車同登霧台麻留賀山迷路　23人搜救！近20小時尋獲

台灣5大防疫措施讓老外推爆！ 美國人：世界各國要仔細觀察

新店男跟妻吵架怒下車！　持刀隨機捅...路人噴血慘死

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

網紅居家隔離開箱「佛心關懷包」餅乾、口罩、氯錠安心過14天！

隨機砍人畫面曝...新店男跟老婆大吵！下秒竟「狠捅路人」發洩　他背噴血慘死

《奈何BOSS要娶我2》睡衣誘惑　凌BOSS等不及「妳可以快一點嗎？」

藥師賣口罩被婦人逼「磕頭下跪」 她猛喊對不起...只因還錯健保卡

譚德塞大讚日本「防疫做得好」 竟是安倍海捐47億給WHO...

1分鐘看WHO秘書長譚德塞神語錄　「應感謝中國」網轟欠全球一個道歉

當其他車塑膠！煞氣橫跨三車道 林口螃蟹哥「倒退嚕」硬下交流道

桃園2男共乘機車怪怪的　警盤查...後座男乖乖交出2包安毒

獨／客運連切2車道　聯結車駕駛急閃開罵：不顧乘客的命！警回無法可罰

南港狂嬤「逼藥師下跪」…深夜警詢2小時做筆錄！觸犯《醫療法》超慘下場曝

真壞心！除草劑被偷倒入水缸　西湖文旦樹葉掉光「賞10萬緝凶」

新店隨機殺人案　廢死聯盟發文了！分享《我們與惡的距離》10句經典台詞

華西街公寓惡火奪5命！他「火警前10分鐘」出門吃早餐…回來女友已不治

補習班女師和人夫開房辯：以為他離婚　正宮見「親密影片」心碎求償80萬

台11線女駕駛「撞上2頭牛」腦出血命危！轎車噴飛卡邊溝　2牛當場倒地死亡

高雄狠爸酒後2度狠踹妻女　頭腳都有傷！大舅子怒PO文：還放話殺我們全家！

夫妻駕車同登霧台麻留賀山迷路　23人搜救！近20小時尋獲

汽機車汰舊換新減徵貨物稅明年到期　財政部研議延長、檢討適用範圍

嚴懲散佈不實疫情資訊　台南市衛生局函送17件調查偵辦

桃園2男共乘機車怪怪的　警盤查...後座男乖乖交出2包安毒

報天氣、地震絕不能中斷！氣象局首度異地演練　預報員也擬「分流分艙」

會過敏照領！嬤「狂囤2百片藥」…價值2萬全報銷　藥師含淚：健保怎麼撐下去？

60國代表整齊坐台下照片曝　陳時中分享防疫戰略時間表「WHO什麼都不講」

鑽石公主號日人「二度確診」！　出院10日發燒39度住院中

獨／客運連切2車道　聯結車駕駛急閃開罵：不顧乘客的命！警回無法可罰

快摸口袋！台中暖心摩鐵捐發票「住一晚送一晚」　捐款百元再免費升等

黃偉哲擔心長輩行的安全　呼籲行車多禮讓老人

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

社會熱門新聞

嫌行車畫面曝光！妻哭喊：王秉X你幹什麼

即／「小鄭容和」街頭刺殺騎士！廢死聯盟回應了

大快人心！逼藥師下跪奧客婦找到了！

藥師下跪不提告！北檢：分案從嚴偵辦

回娘家吃飯不好意思　新店男捅死路人

新店捅死人　兇嫌坦承：可能殺完人再自殺

新店男叼菸背刺一刀！騎士死前「滿臉錯愕」

下樓只見弟機車！姊打電話「醫院接的」痛哭

新店男捅死路人　臉書、IG突然關閉

新店男IG亮刀　下秒與妻大吵…一把捅死無辜路人

臨停等姊下班　新店男淪「隨機殺人目標」

23歲嫌五金行買兇刀「隨時有人要殺我」　死者最後求救曝

騎士「等姊下班」被砍死　兇嫌妻目睹一切「緊張手抖」

南港嬤「逼藥師下跪」！觸《醫療法》下場曝

更多熱門

相關新聞

偷吃想抽身！他嗆小三「奶下垂技術又差」

偷吃想抽身！他嗆小三「奶下垂技術又差」

台北一位呂姓人夫結識經營早餐店的陳姓人妻，兩人暗自交往，還約定離婚後繼續在一起。不料偷吃被老婆發現，呂男想要結束這段不論關係，嗆陳女說，「我只能勉強跟一個奶下垂技術又差的老女人愛愛」、「自己愛逼我X妳」，陳女則回酸「全家死光」。針對此案台北地院已作出判決。

帶小三爽遊泰國 　正宮見「15年好同事」崩潰

帶小三爽遊泰國 　正宮見「15年好同事」崩潰

多次捉奸在床！妻子起訴老公重婚　法院：無罪

多次捉奸在床！妻子起訴老公重婚　法院：無罪

幫小三打掃、付房貸　代號「那摳」正宮氣炸

幫小三打掃、付房貸　代號「那摳」正宮氣炸

假合照真偷吃！牠見碗裡真相定格

假合照真偷吃！牠見碗裡真相定格

關鍵字：

外遇偷吃小三損害賠償

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

更／川普病毒檢測結果出爐

嫌行車畫面曝光！妻哭喊：王秉X你幹什麼

即／「小鄭容和」街頭刺殺騎士！廢死聯盟回應了

大快人心！逼藥師下跪奧客婦找到了！

新店男犯隨機殺人案…自稱「小鄭容和」吳慷仁發聲！

台灣準備17年！疾管署職員揭防疫真相

藥師下跪不提告！北檢：分案從嚴偵辦

回娘家吃飯不好意思　新店男捅死路人

新店捅死人　兇嫌坦承：可能殺完人再自殺

婦人失蹤17天後尋獲　家屬一問嚇傻...神秘帶路人「已死亡20多年」

新店男叼菸背刺一刀！騎士死前「滿臉錯愕」

確診男坐過的沙發…酒店妹坐3分鐘被傳染

下樓只見弟機車！姊打電話「醫院接的」痛哭

貓凌晨4點咬臉　她痛醒發現羊水破

懷胎7月移民爬美墨邊境圍牆墜6m慘死

更多

最夯影音

更多
台灣5大防疫措施讓老外推爆！ 美國人：世界各國要仔細觀察

台灣5大防疫措施讓老外推爆！ 美國人：世界各國要仔細觀察
新店男跟妻吵架怒下車！　持刀隨機捅...路人噴血慘死

新店男跟妻吵架怒下車！　持刀隨機捅...路人噴血慘死

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

網紅居家隔離開箱「佛心關懷包」餅乾、口罩、氯錠安心過14天！

網紅居家隔離開箱「佛心關懷包」餅乾、口罩、氯錠安心過14天！

隨機砍人畫面曝...新店男跟老婆大吵！下秒竟「狠捅路人」發洩　他背噴血慘死

隨機砍人畫面曝...新店男跟老婆大吵！下秒竟「狠捅路人」發洩　他背噴血慘死

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面