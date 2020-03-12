舊情復燃！人夫週週約戰「6年151次」…小三嗆正宮：我是他的女人

▲阿高（化名）婚後出軌俞姓女子，2人6年間平均每1、2週發生1次關係，次數多達151次。（圖／翻攝pixabay）

記者徐愷昕／台北報導

男子阿高（化名）與妻結婚多年，但他卻在婚後第5年與俞姓友人發展不正當男女關係，2人6年間平均每1、2週發生1次關係，次數多達151次。事件曝光不久，阿高為求老婆原諒還與妻簽下「愛家守則」想息事寧人，怎料俞女不善罷甘休，多次撥電話向正宮嗆聲。正宮不甘其擾下決定提告，向俞女求償300萬元精神撫慰金，法官審結，判俞女須賠償90萬元。仍可上訴。

阿高與妻2002年結婚，2人育有2未成年子女，怎料婚姻才來到第5年，阿高就與俞姓女子發生不正當關係。婚外情爆發之初，阿高與妻簽下「愛家守則」求原諒，妻子幾經掙扎後，考量夫妻多年感情且子女年紀都還小，決定原諒先生。原以為事件能平靜下來，怎料2019年1月15日小三俞女突撥電話給高妻，一開頭就說自己是阿高的女人，隨後還炫耀自己6年來獲得阿高滿滿的愛，每回生日都會收到Tiffany項鍊、手環等高價禮物。

高妻接到電話後非常震驚，覺得自己長年維持的婚姻瞬間崩毀，向老公證實後她難過不已，精神也幾乎崩潰。阿高因事跡敗露，氣憤撥電話質問俞女，「你睡人家老公，有何顏面傷害她」，認為俞女不該曝光2人姦情。

高妻因家庭從原本的幸福模樣跌落深淵，痛苦之餘決定向囂張的俞女提告，求償300萬精神撫慰金。警詢時，俞女承認自2013年1月至2019年1月間，平均每1、2週會跟阿高在她家發生關係1次，目前估計多達151次。阿高到案時也承認6年來與俞女發生多次關係，他稱自己與俞女已認識24、25年，是多年朋友，6年前在一次巧遇下舊情復燃。

法官審理時認為俞女侵害高妻配偶權屬實，判俞女須賠償高妻90萬元精神撫慰金，全案仍可上訴。另刑事部分，因高妻尚未提供保險套、衛生紙等證據，以相姦罪而言，目前僅能判定2人有交往曖昧關係，審結判俞女無罪，可上訴。

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