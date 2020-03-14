　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

偷吃人妻想抽身！他竟嗆小三「奶下垂技術又差」：我是被逼X你

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼出軌,劈腿,不倫,小三,外遇。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲人夫罵小三「奶下垂技術差」。（示意圖，非本文當事人／取自免費圖庫Pakutaso）

記者蔡儀潔／綜合報導

台北一位呂姓人夫結識經營早餐店的陳姓人妻，兩人暗自交往，還約定離婚後繼續在一起。不料偷吃被老婆發現後，呂男想要結束這段不論關係，嗆陳女說，「我只能勉強跟一個奶下垂技術又差的老女人愛愛」、「自己愛逼我X妳」，陳女則回酸「全家死光」、不要搞到「家破人亡」。針對此案台北地院已作出判決。

陳女與呂男愛得火熱，約定離婚後繼續在一起，但沒想到陳女休夫後，呂男竟叫她「拿300萬來放我這裡」、「這是避免妳拋棄我」，陳女則回說，「我絕不會用錢買老公啊。」

事後呂男被正宮發現外遇，想要結束不倫關係，竟開酸「每次去妳們家妳都要愛愛，然後又聽妳在那邊看我老婆FB罵我老婆」、「我都被妳逼了Ｘ妳這個女人那麼多次」、「老女人還不承認自己愛逼我Ｘ妳」、「我只能勉強跟一個奶下垂技術又差的老女人愛愛」、「這個老賤貨」等，想甩掉陳女。

▲台北地方法院,台北地院。(圖／資料照)

▲台北地方法院。(圖／資料照)

陳女不甘離了婚又被罵，寫了一張「你這樣太過份了，說好要打電話給我，說好要談談的，居然一直在騙我，你真的要為那隻該死的賤肥豬做成這樣嗎？」、「不要真的搞到家破人亡、全家死光才後悔」的紙條，貼在呂男機車上，不料被呂男正宮看到，報警處理。

呂男正宮提出公然侮辱及恐嚇告訴，呂男還出示與陳女的對話，證明兩人發生性行為，甚至加碼指認陳女胸部與私密處特徵，譬如腹部有「剖腹生產」痕跡，供正宮加告陳女相姦罪。

陳女矢口否認與呂男性交，對此台北地院認為，光憑呂男指述與相關對話紀錄，無法證明兩人有性器接合，判相姦無罪，但陳女罵正宮「死賤人」、「死肥人」觸犯公然侮辱，而「家破人亡」、「全家死光」足以讓人心生畏懼，另犯恐嚇，兩罪均成立；依恐嚇罪判陳女拘役40日、公然侮辱罰金5000元，判決日前獲得高等法院維持，全案確定。

ET快訊
吳宗憲10年前說蔡依林：憂鬱症不知足！　她「高EQ一句話」堵
羅志祥、周揚青爆分手原因曝！她怒PO自白文　被洩8年情關係不
吳宗憲2年前就說憂鬱症是不知足　Sandy皺眉秒駁「5句談正
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

偷吃人妻想抽身！他竟嗆小三「奶下垂技術又差」：我是被逼X你

台南警查黑槍「秘密證人疑是販槍藏鏡人」　法官2理由判無罪

「到現場時1、2樓全面燃燒！」華西街清晨惡火6命危　目擊住戶：有爆炸聲

快訊／華西街公寓遭火噬　5男1女無生命跡象

北市公立高中爆「男師性騷多位女學生」　性平會建議：申誡一次

新店男持刀隨機殺人！與太太吵架下車宣洩怒氣　無辜路人背部噴血死

新店男跟妻吵架怒下車！拿刀隨機捅　超商路人噴血慘死　行兇原因曝光

苗栗國中女遭3同學「輪流甩10巴掌」！霸凌者嗆：她搶別人男友

快訊／新店男走在路上...突然遭人持刀狠砍背部！大量噴血慘死

葉淑文接掌南檢　台南女兒首要任務是「防疫」

彰化市大埔排水溝「垃圾亂象」　丟丟姐隨手拋...監視器全錄下！

神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

WHO不講話、大陸講的大家又不信　陳時中：台灣也只能做好最壞打算

超歡樂「白粉遊戲」嗨翻全場！ 萌童超ㄎㄧㄤ反應倒整身笑歪網

眾量級CROWD｜PRANK互整情侶特輯

《青春有你2》「虞書欣說話」熱搜第1　蔡徐坤傻眼：是演了一部情境劇嗎？

Lisa聽到「AKB48真實人數」驚呆　Ella威脅練習生「好好選位子」ＸＤ

鸚鵡隔空吵架「同頻率搖擺」 牠衰爆被狠咬：干我什麼事

《青春有你2》Ella感性演唱《都幾歲了》 網友感動：聲音都是故事

新冠肺炎全球大流行！　譚德塞：為各國不作為感到擔憂

偷吃人妻想抽身！他竟嗆小三「奶下垂技術又差」：我是被逼X你

台南警查黑槍「秘密證人疑是販槍藏鏡人」　法官2理由判無罪

「到現場時1、2樓全面燃燒！」華西街清晨惡火6命危　目擊住戶：有爆炸聲

快訊／華西街公寓遭火噬　5男1女無生命跡象

北市公立高中爆「男師性騷多位女學生」　性平會建議：申誡一次

新店男持刀隨機殺人！與太太吵架下車宣洩怒氣　無辜路人背部噴血死

新店男跟妻吵架怒下車！拿刀隨機捅　超商路人噴血慘死　行兇原因曝光

苗栗國中女遭3同學「輪流甩10巴掌」！霸凌者嗆：她搶別人男友

快訊／新店男走在路上...突然遭人持刀狠砍背部！大量噴血慘死

葉淑文接掌南檢　台南女兒首要任務是「防疫」

因應疫情　Apple WWDC 2020、5大OS改採線上曝光

身邊2人都中！巴西總統律師也確診「曾一起飛往美國」　川普危險了

街頭最底層的「女性無家者」如何生活？她們為何流浪？

玩樂or打架？貓咪「3情況＝吵翻了」主人快來啦...常剪指甲超重要

快訊／破8千！南韓8086人感染新冠肺炎　日增107例…54天來增幅最小

聯合國女元首圖「獨缺台灣」　總統府嗆：換付新眼鏡、多點勇氣

偷吃人妻想抽身！他竟嗆小三「奶下垂技術又差」：我是被逼X你

台南警查黑槍「秘密證人疑是販槍藏鏡人」　法官2理由判無罪

無良！台酒酒精網拍價格狂翻5倍　台酒警告：勿發災難財

冠軍曾創下缺貨半年記錄！OPI年度熱賣指彩TOP5公開

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

社會熱門新聞

新店男跟太太吵架　為了發洩竟拿刀隨機捅死無辜路人！

快訊／新店男走在路上...遭人持刀狠砍背部大量噴血慘死

新店男跟妻吵架怒捅死路人　行兇原因曝光

19歲妹與20歲男友密謀殺母！媽「動脈被刺斷」慘死

新竹女騎士切車遭撞「下半身還在機車上」

房東為省8千害「情侶洗澡中毒雙亡」下場曝

即／華西街公寓大火　5男1女無生命跡象

併排小貨車擋道　女騎士切車遭撞死

苗栗女遭3同學甩巴掌！霸凌者嗆：她搶別人男友

帶小三爽遊泰國 　正宮見「15年好同事」崩潰

鐵路警李承翰遭刺死案開庭

豐原貨車輾過婦人當場喪命

桃園男把妻分屍7塊…掏空內臟放冷凍！女兒開袋見媽頭顱

綠帽夫：我老婆被你騎1、20年！兄弟嗆「她也歡喜歡喜」

更多熱門

相關新聞

帶小三爽遊泰國 　正宮見「15年好同事」崩潰

帶小三爽遊泰國 　正宮見「15年好同事」崩潰

陳姓人妻發現自己的張姓丈夫外遇，且對象還是自己15年之久的同事，當場崩潰。陳女事後調查，發現2人不但趁著小三生日時到墾丁慶生，還曾回到小三住處過夜，甚至與張男妹妹共赴泰國跨年，種種事跡讓陳女大受打擊，憤而提告求償。法官審理後，判張男與小三2人須連帶賠償陳女25萬元。

多次捉奸在床！妻子起訴老公重婚　法院：無罪

多次捉奸在床！妻子起訴老公重婚　法院：無罪

幫小三打掃、付房貸　代號「那摳」正宮氣炸

幫小三打掃、付房貸　代號「那摳」正宮氣炸

假合照真偷吃！牠見碗裡真相定格

假合照真偷吃！牠見碗裡真相定格

勾人夫摩鐵開心搖擺！小三羞讚：把子宮弄到發炎

勾人夫摩鐵開心搖擺！小三羞讚：把子宮弄到發炎

關鍵字：

偷吃小三婚姻破裂正宮

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥短片遭指「暗諷女友整型」周揚青回嗆酸民

新店男跟太太吵架　為了發洩竟拿刀隨機捅死無辜路人！

快訊／新店男走在路上...遭人持刀狠砍背部大量噴血慘死

美媒：川普將宣布進入緊急狀態

新店男跟妻吵架怒捅死路人　行兇原因曝光

19歲妹與20歲男友密謀殺母！媽「動脈被刺斷」慘死

股災燒到黃鐙輝！投資神預言「反彈日」

8天去4個國家玩！男子確診新冠肺炎

新竹女騎士切車遭撞「下半身還在機車上」

快訊／川普：全國進入「國家緊急狀態」

「韓國金針菇」釀4死36病！美國公開致命真相

蔡宜芳爆乳主持粉絲會　竟是為張益贍穿的

即／真的確診　巴西總統病毒陽性

口罩實名3.0？陳時中擬推家戶團購

冷氣團明起急凍11°C！入夜～清晨雨最多

更多

最夯影音

更多
彰化市大埔排水溝「垃圾亂象」　丟丟姐隨手拋...監視器全錄下！

彰化市大埔排水溝「垃圾亂象」　丟丟姐隨手拋...監視器全錄下！
神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

WHO不講話、大陸講的大家又不信　陳時中：台灣也只能做好最壞打算

WHO不講話、大陸講的大家又不信　陳時中：台灣也只能做好最壞打算

超歡樂「白粉遊戲」嗨翻全場！ 萌童超ㄎㄧㄤ反應倒整身笑歪網

超歡樂「白粉遊戲」嗨翻全場！ 萌童超ㄎㄧㄤ反應倒整身笑歪網

眾量級CROWD｜PRANK互整情侶特輯

眾量級CROWD｜PRANK互整情侶特輯

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面