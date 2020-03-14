偷吃人妻想抽身！他竟嗆小三「奶下垂技術又差」：我是被逼X你

▲人夫罵小三「奶下垂技術差」。（示意圖，非本文當事人／取自免費圖庫Pakutaso）

記者蔡儀潔／綜合報導

台北一位呂姓人夫結識經營早餐店的陳姓人妻，兩人暗自交往，還約定離婚後繼續在一起。不料偷吃被老婆發現後，呂男想要結束這段不論關係，嗆陳女說，「我只能勉強跟一個奶下垂技術又差的老女人愛愛」、「自己愛逼我X妳」，陳女則回酸「全家死光」、不要搞到「家破人亡」。針對此案台北地院已作出判決。

陳女與呂男愛得火熱，約定離婚後繼續在一起，但沒想到陳女休夫後，呂男竟叫她「拿300萬來放我這裡」、「這是避免妳拋棄我」，陳女則回說，「我絕不會用錢買老公啊。」

事後呂男被正宮發現外遇，想要結束不倫關係，竟開酸「每次去妳們家妳都要愛愛，然後又聽妳在那邊看我老婆FB罵我老婆」、「我都被妳逼了Ｘ妳這個女人那麼多次」、「老女人還不承認自己愛逼我Ｘ妳」、「我只能勉強跟一個奶下垂技術又差的老女人愛愛」、「這個老賤貨」等，想甩掉陳女。

▲台北地方法院。(圖／資料照)

陳女不甘離了婚又被罵，寫了一張「你這樣太過份了，說好要打電話給我，說好要談談的，居然一直在騙我，你真的要為那隻該死的賤肥豬做成這樣嗎？」、「不要真的搞到家破人亡、全家死光才後悔」的紙條，貼在呂男機車上，不料被呂男正宮看到，報警處理。

呂男正宮提出公然侮辱及恐嚇告訴，呂男還出示與陳女的對話，證明兩人發生性行為，甚至加碼指認陳女胸部與私密處特徵，譬如腹部有「剖腹生產」痕跡，供正宮加告陳女相姦罪。

陳女矢口否認與呂男性交，對此台北地院認為，光憑呂男指述與相關對話紀錄，無法證明兩人有性器接合，判相姦無罪，但陳女罵正宮「死賤人」、「死肥人」觸犯公然侮辱，而「家破人亡」、「全家死光」足以讓人心生畏懼，另犯恐嚇，兩罪均成立；依恐嚇罪判陳女拘役40日、公然侮辱罰金5000元，判決日前獲得高等法院維持，全案確定。