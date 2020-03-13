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多次抓姦老公床戰小三…正宮苦忍2年「大老婆變身」起訴重婚！法院卻稱無罪

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▲▼外遇,離婚,分手,劈腿,小三,偷吃。（圖／翻攝自pixabay）

▲老婆起訴老公重婚。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

湖南省冷水江市李姓人妻在和老公結婚的第十年，發現他出軌了。從 2017年開始，3年間老公甚至囂張的多次和小三住一起，甚至被李女在家中捉姦在床。終於，無法忍受的她日前起訴至冷水江市人民法院，要求以重婚罪指控丈夫和小三。沒想到，當地法院日前竟宣判，無罪！

據《瀟湘晨報》報導，李女與王姓老公2008年8月8日登記結婚，之後共同生育了2個孩子。2017年左右，王男與年輕貌美的林姓女孩相識，兩人相差12歲。2018年1月12日晚，2人終於在王男的家中跨過了那條線，發生了關係。

2018年8月6日，王男向冷水江市人民法院起訴，要求與老婆離婚，隨後就搬走離開家。2018年8月31日晚，他與林女在租屋內睡覺，被李女及親屬當場抓姦，雙方發生爭執並報警。

不過，2018年10月13日，冷水江市人民法院卻駁回王男的訴訟請求，不准2人離婚。之後，2017年至2019年期間，他多次出入林女的租房。

李女認為，自2017年11月份起，王、林二人公然在租屋長期以夫妻名義，非法同居生活。隨後，她決定提告，認為2人的行為已構成重婚罪。

▲▼偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（圖／取自pakutaso）

▲老公被捉姦在床多次。（示意圖／取自pakutaso）

對此，王男和林女則反駁認為，2人雖存在不正當兩性關係，但沒有結婚，也沒有以夫妻名義同居生活，所以沒有犯重婚罪，請求宣告無罪。

日前，法院審理認為，重婚罪是指自己有配偶而與他人結婚，或者明知他人有配偶而與之結婚的行為，重婚罪的主要特徵是男女一方或者雙方已有配偶的人之間非法建立夫妻關係的行為；有配偶者與婚外異性不以夫妻名義同居、臨時合住的，均不能認為是重婚。

法院認為，本案中，李女提供的證據，不能證實老公與林女公開以夫妻名義持續、穩定地同居生活的事實。所以法院宣判，王男構成重婚罪證據不足，2人無罪。

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