江啟臣會見韓國瑜：高雄市這一年進步很多　全黨團結一致力挺

記者楊蕓／台北報導

國民黨主席江啟臣15日與高雄市長韓國瑜在黨主席補選後首次見面，進行近一個小時的閉門會談。江啟臣在會中表示，由於高雄市目前沒有區域立委，將規劃協調沒有區域立委的縣市，由不分區立委來進行責任區認養，落實深耕基層、服務零落差；韓國瑜則拜託江啟臣與立院黨團，協調中央鬆綁法規，在經費補助方面給予高雄市大力支持，讓高雄市擺脫沉重的財政負債。

▲江啟臣會面韓國瑜。（圖／國民黨提供）

江啟臣表示，黨中央對於所有從政同志，包括地方縣市長、民代，都必須相互合作，相互支援，國民黨要成為一個接地氣的政黨。高雄市這一年改變很大、進步很多，因此呼籲全黨要團結一致，力挺韓國瑜繼續來服務市民。

會談中，韓國瑜表達力挺江啟臣黨務改造的理念，也感謝江啟臣對於高雄市政的關心，他表示自己與江啟臣的理念方向一致，他也會全力支持他黨務改革的理念，尤其是現代化與數位化的改造工程。

韓國瑜也提到，目前高雄市的施政重心為「防疫第一、市政優先」，但高雄市過去的建設不足，雖有直轄市地位，卻沒有應有城市的發展，因此他特別拜託江啟臣與立院黨團，能協調中央鬆綁法規及經費補助方面能夠給予高雄市大力支持，讓高雄市擺脫沉重的財政負債。

江啟臣表示，在深耕基層方面，由於高雄市目前沒有區域立委，因此他會要求組發會及政策會儘速來規劃協調沒有區域立委的縣市，要有不分區立委來進行責任區認養，讓服務零落差，落實國民黨以民為主的核心價值。

江啟臣說，未來黨中央會成立一個溝通聯繫與指揮作戰機制，整合立院黨團、執政縣市政府、縣市議會以及智庫的資源，在黨中央掌握議題趨勢與節奏下，讓全新的反應機制分工合作、分進合擊，讓立院黨團、智庫第一時間來提出因應方案回應，提升國民黨的政策力，展現重返執政的決心。

江啟臣表示，這一年來高雄市在市府團隊日以繼夜地推動市政工作下，基礎建設進步非常大，韓國瑜是國民黨優秀的從政黨員，高雄市府團隊服務的熱誠與效率大家都看得見，身為黨主席的他一定會全力支持韓市長，黨中央也會逐步落實現代化的五項工程，作為各縣市的堅強後盾，一起攜手合作，展現國民黨整合服務的魄力與決心。