張育美質詢脫稿喊「Lulu親親」…藍議員籲黨中央出手微調　江啟臣回應了

▲張育美在立院質詢中狂曬愛犬「小Lulu」照片。（圖／翻攝自國會頻道）

記者楊蕓／台北報導

國民黨不分區立委張育美日前在立法院質詢時，狂曬愛犬「Lulu」照片，還隔空喊話「I love you」、「親親」等，讓全場傻眼，黨內也引發批評聲浪，有議員呼籲黨中央應出手「微調」，對此，國民黨黨主席江啟臣15日回應，會先讓黨團去了解委員的質詢狀況，希望委員專業的部分能被看見，並期待委員之間、黨團與委員之間的橫向資源分享、溝通能加以強化，有助於立委問政。

張育美日前在立法院質詢時，在PPT簡報中大曬愛犬「Lulu」照片，還在質詢台上隔空喊話「親親」、「I love you」等，並且回憶起自己當立委前很快樂，引發網友熱議。而這段質詢連自家人都看不下去，國民黨高雄市議員邱于軒便在臉書上發文痛批，國民黨還未從總統敗選陰影中走出，還有罷韓風暴也是進行式，一時難以重拾民心，卻又看到立院前輩的表現有如防疫破口，讓基層大失所望，她更呼籲黨中央該儘快出手「微調」，別讓這些不分區立委變成民進黨的提款機。

另外，全國公務人員協會榮譽理事長李來希則酸「這是什麼天龍國的質詢？」國民黨此次選舉只拿下38席，還有這種奇葩，直批中常會擬定這份不分區名單時簡直「腦袋空空」，完全想不通這種奇葩竟能端上檯面，「真的沒救了。」

針對議員呼籲黨中央出手，江啟臣15日回應，他會請黨團總召、書記長，近一步了解個別委員準備質詢的狀況，「希望我們的委員能在專業部分多讓國人看到，我想民眾期待專業的問政，希望這些問政內容是民眾所關心的，這也是我一再強調接地氣、反映民意的地方。」

媒體追問是否會微調不分區？江啟臣未正面回答，僅重申會先請黨團去了解，「當然如果個別委員有一些問政上，能夠相互交換意見 ，我希望委員之間、黨團與委員之間的橫向資源分享、溝通等能加以強化，相信有助於我們的問政。」