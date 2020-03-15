　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

張育美質詢脫稿喊「Lulu親親」…藍議員籲黨中央出手微調　江啟臣回應了

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼張育美在立院質詢中狂曬愛犬「小Lulu」照片。（圖／翻攝自國會頻道）

張育美在立院質詢中狂曬愛犬「小Lulu」照片。（圖／翻攝自國會頻道）

記者楊蕓／台北報導

國民黨不分區立委張育美日前在立法院質詢時，狂曬愛犬「Lulu」照片，還隔空喊話「I love you」、「親親」等，讓全場傻眼，黨內也引發批評聲浪，有議員呼籲黨中央應出手「微調」，對此，國民黨黨主席江啟臣15日回應，會先讓黨團去了解委員的質詢狀況，希望委員專業的部分能被看見，並期待委員之間、黨團與委員之間的橫向資源分享、溝通能加以強化，有助於立委問政。

張育美日前在立法院質詢時，在PPT簡報中大曬愛犬「Lulu」照片，還在質詢台上隔空喊話「親親」、「I love you」等，並且回憶起自己當立委前很快樂，引發網友熱議。而這段質詢連自家人都看不下去，國民黨高雄市議員邱于軒便在臉書上發文痛批，國民黨還未從總統敗選陰影中走出，還有罷韓風暴也是進行式，一時難以重拾民心，卻又看到立院前輩的表現有如防疫破口，讓基層大失所望，她更呼籲黨中央該儘快出手「微調」，別讓這些不分區立委變成民進黨的提款機。

另外，全國公務人員協會榮譽理事長李來希則酸「這是什麼天龍國的質詢？」國民黨此次選舉只拿下38席，還有這種奇葩，直批中常會擬定這份不分區名單時簡直「腦袋空空」，完全想不通這種奇葩竟能端上檯面，「真的沒救了。」

針對議員呼籲黨中央出手，江啟臣15日回應，他會請黨團總召、書記長，近一步了解個別委員準備質詢的狀況，「希望我們的委員能在專業部分多讓國人看到，我想民眾期待專業的問政，希望這些問政內容是民眾所關心的，這也是我一再強調接地氣、反映民意的地方。」

媒體追問是否會微調不分區？江啟臣未正面回答，僅重申會先請黨團去了解，「當然如果個別委員有一些問政上，能夠相互交換意見 ，我希望委員之間、黨團與委員之間的橫向資源分享、溝通等能加以強化，相信有助於我們的問政。」

ET快訊
逼藥師下跪磕頭！南港狂嬤被逮認「口氣不好」回應了
余苑綺肺部手術完發現「淋巴惡性腫瘤」　李亞萍：拜託幫忙集氣
新店隨機殺人兇嫌媽看刺殺畫面崩潰！「不敢信是我兒」悲問媳婦：
油價史上最大降幅！汽油明起調降3.8元、柴油降4元
「口罩實名制2.0」曾考慮一次50片！唐鳳爆決策幕後秘辛
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃智賢怒嗆2.0買口罩還用抽獎　列4點狂酸陳時中「是我們的神」

「韓江會」閉門談1小時　江啟臣：黨將成立溝通聯繫與指揮作戰機制

考察診所挨轟浪費醫療人力　邱泰源：會用專業解釋「反而我比較累」

張育美質詢脫稿喊「Lulu親親」…藍議員籲黨中央出手微調　江啟臣回應了

如何挺過罷韓？　韓江高雄碰面互動熱絡猛咬耳朵

蕭邦鋼琴賽台選手國籍改稱「中華台北」　外交部：不完美但可接受

唐鳳公開「口罩2.0」決策過程　曾考慮一次配50片

「口罩2.0」曾考慮一次50片！唐鳳爆決策幕後　公衛考量打消念頭

考察醫院挨批「添亂」　邱泰源澄清：已獲得醫院同意

看直播成「小小英粉」　蔡英文親筆回應…上萬網友被暖爆

台灣5大防疫措施讓老外推爆！ 美國人：世界各國要仔細觀察

新店男跟妻吵架怒下車！　持刀隨機捅...路人噴血慘死

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

網紅居家隔離開箱「佛心關懷包」餅乾、口罩、氯錠安心過14天！

《奈何BOSS要娶我2》睡衣誘惑　凌BOSS等不及「妳可以快一點嗎？」

隨機砍人畫面曝...新店男跟老婆大吵！下秒竟「狠捅路人」發洩　他背噴血慘死

譚德塞大讚日本「防疫做得好」 竟是安倍海捐47億給WHO...

藥師賣口罩被婦人逼「磕頭下跪」 她猛喊對不起...只因還錯健保卡

1分鐘看WHO秘書長譚德塞神語錄　「應感謝中國」網轟欠全球一個道歉

當其他車塑膠！煞氣橫跨三車道 林口螃蟹哥「倒退嚕」硬下交流道

黃智賢怒嗆2.0買口罩還用抽獎　列4點狂酸陳時中「是我們的神」

「韓江會」閉門談1小時　江啟臣：黨將成立溝通聯繫與指揮作戰機制

考察診所挨轟浪費醫療人力　邱泰源：會用專業解釋「反而我比較累」

張育美質詢脫稿喊「Lulu親親」…藍議員籲黨中央出手微調　江啟臣回應了

如何挺過罷韓？　韓江高雄碰面互動熱絡猛咬耳朵

蕭邦鋼琴賽台選手國籍改稱「中華台北」　外交部：不完美但可接受

唐鳳公開「口罩2.0」決策過程　曾考慮一次配50片

「口罩2.0」曾考慮一次50片！唐鳳爆決策幕後　公衛考量打消念頭

考察醫院挨批「添亂」　邱泰源澄清：已獲得醫院同意

看直播成「小小英粉」　蔡英文親筆回應…上萬網友被暖爆

歐洲返國客擠爆機場！推特照片曝「全場0口罩」　怒批：會在這裡被傳染

坐著、站著都能看富士山！盤點河口湖9大景點　糰子下午茶超療癒

北市動物之家推保險2.0　7歲以上銀齡犬貓也能納保

黃智賢怒嗆2.0買口罩還用抽獎　列4點狂酸陳時中「是我們的神」

見證毛孩被認養！　飼主掛心1年決定收編...回家第2天就睡一起

瑞典「佛系防疫」不檢測　陸官媒：向病毒投降「害到全世界！」

尼泊爾大象節真相「30分鐘鞭頭23下」　大象害怕閉眼躲不掉

「韓江會」閉門談1小時　江啟臣：黨將成立溝通聯繫與指揮作戰機制

疫情衝擊..養蜂人血淚告白　蜜蜂若死絕「世界將走向滅亡」

GU首位虛擬模特兒代言服裝！外型依日本女生平均值打造　身高只有158cm

獨家直擊19秒殺人現場！新店男「一刀捅進路人背」無視哀號　下秒淡定叼菸回車上

政治熱門新聞

唐鳳爆口罩實名制2.0決策幕後

新店隨機殺人　「小燈泡媽媽」回應了

陳其邁專訪／陳時中前線衝鋒 「我們的工作是為他準備足夠彈藥」

張育美質詢狂曬愛犬：當立委前好快樂

看蔡英文直播成英粉　上萬網友被暖爆

蔡宜芳爆乳主持粉絲會　竟是為張益贍穿的

陳其邁專訪／那一夜，與陳建仁師徒對談

被柯文哲酸「民進黨邱毅」　王浩宇一句話回敬

繼「Q版阿中」後...唐鳳版來了！　沒對話框插畫家妙答原因

聯合國女元首圖「獨缺台灣」　總統府嗆：換付新眼鏡、多點勇氣

台人赴泰國不用14天自我監控了！

繼4大超商取貨口罩後　陳其邁：全聯、美聯社談合作

陳建仁曝「陳時中深夜求援」　1招幫揪感染源

台灣確診數國際排名第39　60國家代表、駐台使節高度肯定

更多熱門

相關新聞

如何挺過罷韓？韓江高雄碰面互動熱絡

如何挺過罷韓？韓江高雄碰面互動熱絡

新上任的國民黨主席江啟臣日前曾表明要「協助韓國瑜度過罷韓難關」，15日一早2人也共同來到阿蓮光德寺出席「光德寺淨心長老蕭鴻川老先生讚頌大典」，至於何時碰面，江啟臣並未給出明確答案，不過2人在典禮上互動相當熱絡，碰面時由於疫情因素，握手改為互碰手臂致意，相當有趣。

政院宣告中市生煤條例部分無效　江啟臣：無煤減碳不演了？

政院宣告中市生煤條例部分無效　江啟臣：無煤減碳不演了？

江啟臣明可望會面韓國瑜　合作擬「反罷韓」策略

江啟臣明可望會面韓國瑜　合作擬「反罷韓」策略

韓國瑜抹黑陳菊「區長5年沒看過市長」　網翻「花媽合照」狠打臉：為什麼愛說謊

韓國瑜抹黑陳菊「區長5年沒看過市長」　網翻「花媽合照」狠打臉：為什麼愛說謊

葉元之：政府還沒想到

葉元之：政府還沒想到

關鍵字：

張育美江啟臣國民黨

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

更／川普病毒檢測結果出爐

嫌行車畫面曝光！妻哭喊：王秉X你幹什麼

即／「小鄭容和」街頭刺殺騎士！廢死聯盟回應了

大快人心！逼藥師下跪奧客婦找到了！

南港嬤「逼藥師下跪」！觸《醫療法》下場曝

新店男犯隨機殺人案…自稱「小鄭容和」吳慷仁發聲！

藥師下跪不提告！北檢：分案從嚴偵辦

台灣準備17年！疾管署職員揭防疫真相

回娘家吃飯不好意思　新店男捅死路人

新店捅死人　兇嫌坦承：可能殺完人再自殺

婦人失蹤17天後尋獲　家屬一問嚇傻...神秘帶路人「已死亡20多年」

下樓只見弟機車！姊打電話「醫院接的」痛哭

貓凌晨4點咬臉　她痛醒發現羊水破

確診男坐過的沙發…酒店妹坐3分鐘被傳染

懷胎7月移民爬美墨邊境圍牆墜6m慘死

更多

最夯影音

更多
台灣5大防疫措施讓老外推爆！ 美國人：世界各國要仔細觀察

台灣5大防疫措施讓老外推爆！ 美國人：世界各國要仔細觀察
新店男跟妻吵架怒下車！　持刀隨機捅...路人噴血慘死

新店男跟妻吵架怒下車！　持刀隨機捅...路人噴血慘死

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

網紅居家隔離開箱「佛心關懷包」餅乾、口罩、氯錠安心過14天！

網紅居家隔離開箱「佛心關懷包」餅乾、口罩、氯錠安心過14天！

《奈何BOSS要娶我2》睡衣誘惑　凌BOSS等不及「妳可以快一點嗎？」

《奈何BOSS要娶我2》睡衣誘惑　凌BOSS等不及「妳可以快一點嗎？」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面