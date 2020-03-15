「韓江會」閉門談1小時　江啟臣：黨將成立溝通聯繫與指揮作戰機制

▲韓國瑜江啟臣秘密會面，讓外界相當錯愕。（圖／高雄市政府提供）

記者洪正達／高雄報導

外界都在關注的「韓江會」到底何時要辦，15日早上2人一起出席阿蓮光德寺公開行程後大家都在問，不過高雄市政府就在行程結束不到2個小時的時間就表示「韓江會已結束」至於詳細的時間地點都保密到家，僅說在15日早上公開行程後就碰面，讓外界相當錯愕。

新聞局指出，國民黨黨主席江啟臣15日早上，在政策會執行長林為洲、立院黨團書記長蔣萬安，進行近1個小時的閉門會談，韓國瑜市長與江啟臣主席等人針對多項大家關心的議題進行意見交換，尤其在防疫措施、市政內容、政策合作、黨務再造等議題方面，大家都有共識要一起攜手合作。

韓國瑜表示，他與江主席的理念方向一致，也會全力支持江主席黨務改革的理念，尤其是現代化與數位化的改造工程，韓市長認為江主席有能力帶領新民意的國民黨，讓國民黨成為一個符合民意期待的政黨，韓國瑜強調，目前高雄市的施政重心為「防疫第一、市政優先」，市政作為就是要讓市民有感。高雄市也會與中央政府、其他縣市以及國民黨共同「抗疫」，一起度過新冠肺炎疫情危機。

▲江啟臣15日在林為洲、蔣萬安的陪同下與韓國瑜進行壁面會議。（圖／高雄市政府提供）

此外，韓國瑜也說，高雄市過去建設落後其他五都太多，雖有擁有直轄市的地位，卻沒有獲得預期應有的發展，空有虛名不切實際，這方面也請江主席與立院黨團協助爭取資源導入高雄市，在鬆綁法規、經費補助方面能夠給予高雄市大力支持，讓高雄市可以逐步擺脫沉重的財政負債，市政建設與市民福祉也可以大步向前。



江啟臣則說，國民黨中央將會成立一個溝通聯繫與指揮作戰機制，整合立院黨團、執政縣市政府、縣市議會以及智庫，針對全國政策、地方議題進行趨勢研判，提前研擬因應策略並提出解決方案，江也強調這一年來高雄市的基礎建設進步非常大，市府團隊日以繼夜推動市政工作，不應該被有心人士為了政治利益、選舉恩怨來刻意抹黑、貼標籤，造成市民彼此對立、民心不安。