如何挺過罷韓？　韓江高雄碰面互動熱絡猛咬耳朵

▲韓國瑜與江啟臣在會場內互動相當頻繁，甚至「咬耳朵」。（圖／記者翁進忠攝）

記者洪正達、翁進忠／高雄報導

新上任的國民黨主席江啟臣日前曾表明要「協助韓國瑜度過罷韓難關」，15日一早2人也共同來到阿蓮光德寺出席「光德寺淨心長老蕭鴻川老先生讚頌大典」，至於何時碰面，江啟臣並未給出明確答案，不過2人在典禮上互動相當熱絡，碰面時由於疫情因素，握手改為互碰手臂致意，相當有趣。

江啟臣稍早抵達時表示，今天會有機會跟韓國瑜碰面，到時將會廣泛的交換意見，主要針對市政以及爭取中央資源，讓立院黨團及黨中央可以充分合作，也會進一步了解高雄市政府目前的防疫工作，以及紓困條例實施以後，與地方政府的期待上會不會有落差，而且目前不僅止於高雄市需要中央資源挹注，黨中央已邀集15個藍營執政縣市的首長到智庫開會，了解他們真正要的是什麼；至於黨籍立委張育美在質詢時脫口說出「LULU」引發爭議，江啟臣則說，「希望黨籍立委把專業度拿出來，讓民眾看的到。」

▲前國民黨主席馬英九完全被晾在一旁。（圖／記者翁進忠攝）

據了解，江啟臣在國民黨黨主席補選中勝出，上任後立即提議要「協助韓國瑜挺過罷免」，尤其在「罷韓」已完成第二階段後，要怎麼「協助」目前都尚未有定論，市府與黨中央先就「韓江會」進行磋商，雖然2人都不約而同出席阿蓮光德寺公開行程，但一碰面就相當熱絡，進入會場內部時，韓、江2人甚至肩並肩「咬耳朵」，反倒是前國民黨主席馬英九被冷落在一旁。

▲江啟臣表示目前與韓國瑜正式會面時間還在討論中。（圖／記者翁進忠攝）

▲由於疫情未退燒，韓江2人碰面改碰手臂致意。（圖／記者翁進忠攝）



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