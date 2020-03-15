罷韓二階連署書解密！簽署份數最多竟在...里長驚訝：我真的不知道

▲罷韓二階40萬份連署書已送往高市選委會。（圖／Wecare高雄提供）

記者許宥孺／高雄報導

罷免韓國瑜行動持續進行中！Wecare高雄公布了二階連署書情況，包含份數最多行政區、連署比例最高行政區，其中簽署份數排名第一的是韓國瑜目前所居住的左營區福山里，此外，經常參與罷韓活動的前金區三川里長莊晉勳所轄，則是名列連署比例排名第三。

▲Wecare高雄公布二階連署書統整情況。（圖／翻攝自Wecare高雄臉書）

罷韓團體9日前往高雄市選委會遞交二階連署書40萬份，其餘連署書也一一造冊完畢，15日公布二階連署書情況，以連署書份數最多前3個里來看，有左營區福山里、左營區新上里以及左營區菜公里。而名列連署份數第一的福山里，就位於高雄市長韓國瑜現居住地。

《ETtoday新聞雲》記者向里長葉德龍詢問連署情況，葉德龍表示：「真的不知道！也沒看到有人擺攤」，不過葉德龍也指出：「因為福山里是全國最大里，里內人口數將近4萬5千人，比旗山區、大社區、燕巢區還大，所以不能用數量來看！要用比例。」

▲Wecare高雄公布二階連署書統整情況。（圖／翻攝自Wecare高雄臉書）

而另外連署書填寫比例最高的前3里，分別是楠梓區稔田里、楠梓區玉屏里，第三名則是曾多次參與罷韓行動的前金區三川里長莊晉勳轄區。

「應該是對市長所有作為非常賭爛！」談及里內填寫比例高的原因，莊晉勳表示，應該是自己的作為讓里民、市民能夠認同，因為除了幫忙代收里內連署書之外，也至少收了3千多份以上的其他區里連署書。

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