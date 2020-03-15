快訊／川普驚爆「已接受新冠病毒篩檢」！白宮將檢驗所有接觸者體溫

▲川普宣布已接受新冠病毒檢驗。（圖／取自白宮）

記者許力方／綜合報導

法新社最新報導，美國總統川普表示，他已經接受新冠病毒的檢測，目前結果還沒有出爐。美國白宮將檢測所有與他和副總統彭斯密切接觸者的體溫。

美國有線電視網（CNN）報導，川普、彭斯與白宮的新冠肺炎工作組成員將舉辦新聞發佈會，川普在會上感謝所有防疫人員「我們正在利用聯邦政府的全部力量來擊敗病毒，這是我們一直在做的。」他說，上周從國會獲得了83億美元的初始資金，用於防疫工作，這筆款項很快就完成了，且效率很高，感謝所有國會議員。

川普日前曾在佛州的海湖莊園晚宴上，接觸過確診新冠肺炎的2名巴西訪美代表團成員，和她們同桌吃飯，白宮醫師康利（Sean Conley）表示，川普確實和其中一人有過接觸，但所有互動都是在對方出現症狀前，因此沒有必要自主隔離，也沒有必要進行檢測。外界仍熱議川普是否需要接受檢驗。

事實上，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）上周與多名巴西官員前往梅湖莊園，與川普及美國官員會面，同桌吃飯，但晚宴中，巴西代表團已有4人確診，波索納洛在臉書說明，他的檢驗結果為陰性，不過有消息稱，他將從接觸到確診者起隔離7天，下周再次進行檢驗。

►酒精乾洗手下殺3折！～爆搶防疫神水來囉～