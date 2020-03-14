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美國CDC秘密文件曝光！推估新冠肺炎最壞結果　「全美170萬人死亡」

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▲▼美國總統川普參訪馬里蘭州的疫苗研究中心。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普參訪馬里蘭州的疫苗研究中心。（圖／達志影像／美聯社）

記者許力方／綜合報導

新冠肺炎疫情全球進入大流行，美國已有18州宣佈停課，總統川普也宣佈「國家緊急狀態」，撥款500億美元應對疫情，《紐約時報》13日引述一份秘密資料披露，美國疾病管制中心（CDC）早在2月就通過建模預測，最壞的情況下，可能將有170萬美國人死於新冠病毒，不過白宮對此表示沒看過這份資料。

報導中提到，CDC模型分析師比格斯塔夫（Matthew Biggerstaff）2月時在一場視訊會議中，和各國多名流行疾病專家討論美國疫情，談到會有多少人因疫情死亡？多少人會因感染而住院治療問題時，介紹4個可能的情境，包括估計傳染性、疾病嚴重性等，最壞情況下，數字相當驚人。

▲▼新冠肺炎,美國加州公共衛生部實驗室。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普宣布全美進入「國家緊急狀態」，將撥款500億美元應對疫情。（圖／達志影像／美聯社）

比格斯塔夫推演出的其中一個結果顯示，若沒有採取正在全美應用的防疫措施，預計全美將有1.6億至2.14億人會感染，疫情可能會持續一年，最糟的情況下，全美將有20至170萬人可能會死，此外，另一種情境中，推演出全美可能有240萬至2100萬人需要住院，讓國家醫療系統崩潰，因為目前美國只有約92.5萬張病床。

然而這份資料至今都沒有公開，根據《紐時》取得的資料，這些推演情境截至2月28日有效，專家也認為，這份資料在某些關鍵部分仍存在不確定性，因此沒有被公開。對此CDC拒絕相關採訪請求，白宮疫情應對特別小組發言人則回應，沒有衛生官員提交相關研究結果，副總統彭斯辦公室也「沒有人聽取過或看過這些模組報告」。

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