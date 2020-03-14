「台灣為這天準備了17年！」疾管署職員揭「防疫超強」真相…網友含淚推爆

▲疾管署的職員指出，台灣為了這天，已經演練17年了。（圖／記者徐斌慎攝）

記者柯振中／綜合報導

在這次的新冠肺炎（COVID-19）防疫中，台灣的防疫措施相當得宜，甚至登上國外媒體的版面。為何台灣防疫可以做成這樣？一名疾管署人員無奈回應，台灣為了這一天，「準備了十七年啊」，當時台灣被世界拋棄，讓疾管署開始做準備，不斷演練，就是為了在再被拋棄時，不再重蹈覆轍，「你的歲月靜好，不過是有人為你負重前行。」

一名女網友在臉書上分享，她好友的妹妹在疾管署工作。對於台灣防疫讓世界誇讚的原因，好友的妹妹忍不住吶喊，「我們台灣為了這一天，準備了十七年了啊！十七年前，世界拋棄臺灣的那一刻後，我們疾管署就一直在準備，不斷地在演練，就是要防止如果又再度被世界拋棄，不能重蹈覆轍、也不要再失去誰了！」

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而這十七年代表什麼？時間拉回到十七年前，當時正值SARS事件。首起病例在大陸廣東順德爆發後，廣東政府第一時間沒有向世衛通報疫情，導致疾病逐漸傳開，台灣、澳洲、歐洲、東南亞、北美都出現疫情。

▼女網友的朋友的妹妹說，台灣十七年前被世界拋棄後，疾管署就一直在做準備。（圖／記者徐斌慎攝）



不過，由於當時世衛駐北京官員表示，台灣是中國的一個省，因此疫情爆發時，世衛無法直接協助，依照往例來看，只能透過其他國際管道取得支援。由於疫情令人措手不及，台北和平醫院出現超級傳播者，讓時任台北市長的馬英九下令封院，引爆社會不滿。

以此為前車之鑑，台灣的疾管署痛定思痛，積極備戰、演練，唯恐再度發生遺憾。這也讓女網友不禁感嘆，「你的歲月靜好，不過是有人為你負重前行。」

女網友強調，目前台灣能像平常一樣生活，不必高價搶口罩、糧食與蔬菜，不會有一家人像面臨末日等死，還能夠平靜地過生活，「那是多少人花了多大力氣、多少心血、默默在為我們守護的啊！」

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