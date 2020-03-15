不斷更新／川普已接受病毒篩檢　美國宣布對英國、愛爾蘭實施旅行限制

▲因應新冠肺炎疫情，歐洲各國陸續封國。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

美國總統川普因為日前接見的巴西訪美代表團成員有人確診感染新冠肺炎，所以使得他自己也成為感染的高風險族群，雖然之前堅稱自己身體狀況沒問題，不需要篩檢，但是在宣布全美進入緊急狀態後，也表態自己願意接受篩檢，大約在美東時間14日中午12時左右，法新社報導指出，川普已經接受病毒篩檢，結果尚未出爐。

歐洲與中東的新冠肺炎疫情也越來越險峻，開始陸續出現封國的現象，繼義大利、捷克之後，西班牙也跟進宣布自16日上午8時起鎖國。另外，根據荷蘭媒體BNO Newsroom報導，約旦因應新冠肺炎疫情，宣布鎖國。

除了歐洲與中東開始陸續鎖國之外，世界各地的官員也陸續感染，包括義大利衛生部副部長西瑞里（Pierpaolo Sileri）、教育部副部長阿斯卡尼（Anna Ascani），印尼交通部長（Budi Karya Sumadi）都成為確診病例。

德國由於2天增加了1倍的新冠肺炎，所以全境16個聯邦州都宣布停課，停課狀態至少會為期1個月。德國市面上部分醫療防護物資、基本生活物資都出現短缺，防疫工具口罩、消毒水、洗手液等，一上架就馬上被搶光，網購平台上價格也上漲數倍，如今大部分超市已經啟動限令，限制麵粉、米、糖、肥皂、衛生紙等購買數量。

截至台灣時間15日凌晨，全球確診149,293例，死亡5,609例。

【0115】

美國總統川普證實，因應新冠肺炎疫情影響，將英國、愛爾蘭也加入旅行限制名單，美東時間16日午夜0時開始實施，但美國公民與持有綠卡者，還是允許入境美國。

【0055】

根據《法新社》報導，美國總統川普已經接受新冠肺炎病毒篩檢，但是結果還沒出爐，美國白宮將檢測所有與他和副總統彭斯密切接觸者的體溫。

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