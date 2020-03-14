　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

黑琵築巢珍貴畫面曝光　黃偉哲肯定台南營造候鳥友善環境成績斐然

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲「黑琵先生」的生態攝影家王徵吉，在台南鯤鯓拍攝到的黑面琵鷺築巢珍貴影片，展現黑琵重大保育成果，更凸顯台南在營造候鳥友善環境的成績斐然。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「黑琵先生」的生態攝影家王徵吉，在台南鯤鯓拍攝到的黑面琵鷺築巢珍貴影片，展現黑琵重大保育成果，更凸顯台南在營造候鳥友善環境的成績斐然。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

人稱「黑琵先生」的生態攝影家王徵吉，1992年因為採訪而認識黑面琵鷺，一投入就是27個年頭，台南市長黃偉哲分享王徵吉在台南鯤鯓拍攝到的黑面琵鷺築巢珍貴影片，傳達往返遷移的黑琵想在台灣落地生根的情況，展現黑琵重大保育成果，更凸顯台南在營造候鳥友善環境的成績斐然。

▲「黑琵先生」的生態攝影家王徵吉，在台南鯤鯓拍攝到的黑面琵鷺築巢珍貴影片，展現黑琵重大保育成果，更凸顯台南在營造候鳥友善環境的成績斐然。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲說，王徵吉老師對黑面琵鷺保育及攝影工作的執著，因而讓世人見證黑琵談戀愛、築巢的生動畫面；黃偉哲表示，透過影片發表，證明台灣的自然環境足以吸引黑面琵鷺定居，使其有可能從候鳥進而成為在台灣繁殖的留鳥，另一方面也促使台灣正視黑面琵鷺的保育工作，增進對生態保育教育推廣的使命感。

黃偉哲指出，台南是黑面琵鷺的度冬天堂，大北門一帶每年冬春之際都有大量的黑面琵鷺來訪，成為著名的生態景觀；台南市政府一定全力協助黑面琵鷺有更好的生活環境，希望營造雙贏的局面，用改變地貌最小、破壞環境最少的的方式，與大自然共存。

▲「黑琵先生」的生態攝影家王徵吉，在台南鯤鯓拍攝到的黑面琵鷺築巢珍貴影片，展現黑琵重大保育成果，更凸顯台南在營造候鳥友善環境的成績斐然。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王徵吉說，韓國仁川安東工業區內的人工島上，已成功有黑面琵鷺居住，盼位於台江國家公園內黑面琵鷺生態保護區或許也能比照推行，黃偉哲市長回應，台南要不要設人工島，要如何設置、地點要選在哪，須和生態學家進一步探討研究，當然在不影響整個生態，又能夠吸引黑面琵鷺繁殖的前堤下，市府也希望能為黑琵營造一個適合繁殖的地方。

▲「黑琵先生」的生態攝影家王徵吉，在台南鯤鯓拍攝到的黑面琵鷺築巢珍貴影片，展現黑琵重大保育成果，更凸顯台南在營造候鳥友善環境的成績斐然。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王徵吉發表的黑面琵鷺影片約4分鐘，內容包括10段黑琵築巢等行為，十分珍貴；王徵吉表示，台南黑琵的保育成績，每年吸引許多攝影工作著慕名而來，在網路發達的現今，攝影工作者拍攝的黑琵寫真將廣為流傳，除向世界展現台南對生態保育的重視外，對於提升台南的觀光及經濟亦有正面效益。

►75%酒精的乾洗手來啦！

ET快訊
新店隨機殺人原因曝！「拒絕回娘家吃飯」他下車捅死無辜路人
疫情嚴峻！Apple宣布關閉大中華地區以外所有的零售店
「晚餐吃什麼？」直播主與妻爭吵後隨機殺人　檢方複訊聲請羈押
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東市代捐贈50組警示肩燈　保障義警執勤更安全

彰化縣府服務及廉能表現　政風處民調：有9成民眾滿意

提升社工理財觀念　翻轉弱勢家庭無限可能

搶救貧困從根做起！強化社工理財知能帶入服務翻轉弱勢家庭

屏東高齡下鄉換照服務列車啟動　阿公阿嬤一起來

屏東崁頂夫妻　同心種出皮薄美味玉女番茄

砂石車深夜掉落砂石造成4起車禍　網友呼籲裝監視器

黑琵築巢珍貴畫面曝光　黃偉哲肯定台南營造候鳥友善環境成績斐然

黃偉哲代言行銷台南農產品　學甲小麥文化節推廣各式小麥製品

「方舟新樂園」植樹活動登場　黃偉哲邀市民攜手植樹營造永續生態

彰化市大埔排水溝「垃圾亂象」　丟丟姐隨手拋...監視器全錄下！

神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

WHO不講話、大陸講的大家又不信　陳時中：台灣也只能做好最壞打算

Lisa聽到「AKB48真實人數」驚呆　Ella威脅練習生「好好選位子」ＸＤ

超歡樂「白粉遊戲」嗨翻全場！ 萌童超ㄎㄧㄤ反應倒整身笑歪網

眾量級CROWD｜PRANK互整情侶特輯

《青春有你2》「虞書欣說話」熱搜第1　蔡徐坤傻眼：是演了一部情境劇嗎？

《青春有你2》Ella感性演唱《都幾歲了》 網友感動：聲音都是故事

鸚鵡隔空吵架「同頻率搖擺」 牠衰爆被狠咬：干我什麼事

林采緹簽字掰了胡睿兒「如釋重負」　認發生撿屍風波時就想離婚

台東市代捐贈50組警示肩燈　保障義警執勤更安全

彰化縣府服務及廉能表現　政風處民調：有9成民眾滿意

提升社工理財觀念　翻轉弱勢家庭無限可能

搶救貧困從根做起！強化社工理財知能帶入服務翻轉弱勢家庭

屏東高齡下鄉換照服務列車啟動　阿公阿嬤一起來

屏東崁頂夫妻　同心種出皮薄美味玉女番茄

砂石車深夜掉落砂石造成4起車禍　網友呼籲裝監視器

黑琵築巢珍貴畫面曝光　黃偉哲肯定台南營造候鳥友善環境成績斐然

黃偉哲代言行銷台南農產品　學甲小麥文化節推廣各式小麥製品

「方舟新樂園」植樹活動登場　黃偉哲邀市民攜手植樹營造永續生態

瘦腿靠運動好累？5個不費力「日常小動作」讓雙腿變細更修長

上海新增2例境外輸入　其中1人曾在桃園機場轉機

快訊／內湖戲曲學院學生站5F「作勢往下跳」　警消馳援急勸退

跟新店殺人犯同名同姓！他衰被網友出征「垃圾」　臉書急喊冤：人不是我殺的…

雷／《李屍2》首集暗示3年前關鍵秘密！才剛播「第三季」登熱搜

在美發燒39度核酸檢測被拒　北京再添境外輸入確診案例

建材仰賴中國進口　肺炎疫情成斷料隱憂

飛鼠闖住宅！重逢山林喜狂奔　爬上樹叢「回眸望恩人」

大興機場航班有異動！　國際線全轉首都機場「統一管控檢疫」

快訊／1男跌落「松山車站」月台！身上擦傷送醫救治檢查中

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

地方熱門新聞

「台灣不屬中國」李啟維3論點所言屬實

新竹深夜詭異巨響　網：砰超大聲

「陸砂」停止入台　水庫清淤量要倍增

雙手噴酒精　她沒乾就揉眼…角膜缺損

台東市公所辦健康講座及法紀宣導

藍議員要砸錢做口罩：不然叫苗栗國幹嘛

快訊／台中送肉粽跨「3區」！議員證實：真的

憲光咖啡日慢聊故事　尋眷味小食譜

苗栗「3打1霸凌」國中妹！網肉搜　議員說話了

口罩在家輕鬆購　實名制2.0 網路預購上路

桃園捷運地下段施工　桃警增派人力疏導

桃園煉油廠搬遷　再等16年？

提早3個月　枋寮「紅龍」芒果上市囉！

孩子心臟病咳血轉院　心急父請求：讓救護車

更多熱門

相關新聞

黃偉哲代言行銷台南農產品

黃偉哲代言行銷台南農產品

「2020學甲小麥產業文化節」14日在學甲區光華里揭幕，台南市長黃偉哲親自出席，向全國民眾推銷學甲在地的小麥製品，黃偉哲市長特別稱讚學甲物富民豐，不僅有美麗的蜀葵花，更出產小麥、虱目魚及西瓜等高品質的農漁產品，請大家利用週休二日來台南學甲小麥產業文化節走走逛逛，賞小麥並選購美食。

「方舟新樂園」植樹活動登場

「方舟新樂園」植樹活動登場

台灣國際蘭展延期蘭花之美仍遍布城市

台灣國際蘭展延期蘭花之美仍遍布城市

社會局開辦自立脫貧方案

社會局開辦自立脫貧方案

青年異地紮根

青年異地紮根

關鍵字：

黑琵珍貴畫面黃偉哲台南候鳥友善環境

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

新店男IG亮刀　下秒與妻大吵…一把捅死無辜路人

羅志祥短片遭指「暗諷女友整型」周揚青回嗆酸民

8天去4個國家玩！男子確診新冠肺炎

臨停等姊下班　新店男淪「隨機殺人目標」

新店男跟太太吵架　為了發洩竟拿刀隨機捅死無辜路人！

快訊／新店男走在路上...遭人持刀狠砍背部大量噴血慘死

新店男跟妻吵架怒捅死路人　行兇原因曝光

股災燒到黃鐙輝！投資神預言「反彈日」

羅志祥、周揚青爆「分手原因曝光」！她怒PO自白文

白宮網站見「陳時中領導WHO」請願！

隨機砍人畫面曝　無辜路人背噴血慘死

辰亦儒洗褲子發現口袋藏600塊！

19歲妹與20歲男友密謀殺母！媽「動脈被刺斷」慘死

新店隨機殺人　嫌得知路人慘死冷回：喔

新竹女騎士切車遭撞「下半身還在機車上」

更多

最夯影音

更多
彰化市大埔排水溝「垃圾亂象」　丟丟姐隨手拋...監視器全錄下！

彰化市大埔排水溝「垃圾亂象」　丟丟姐隨手拋...監視器全錄下！
神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

WHO不講話、大陸講的大家又不信　陳時中：台灣也只能做好最壞打算

WHO不講話、大陸講的大家又不信　陳時中：台灣也只能做好最壞打算

Lisa聽到「AKB48真實人數」驚呆　Ella威脅練習生「好好選位子」ＸＤ

Lisa聽到「AKB48真實人數」驚呆　Ella威脅練習生「好好選位子」ＸＤ

超歡樂「白粉遊戲」嗨翻全場！ 萌童超ㄎㄧㄤ反應倒整身笑歪網

超歡樂「白粉遊戲」嗨翻全場！ 萌童超ㄎㄧㄤ反應倒整身笑歪網

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面