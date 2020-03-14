黑琵築巢珍貴畫面曝光　黃偉哲肯定台南營造候鳥友善環境成績斐然

▲「黑琵先生」的生態攝影家王徵吉，在台南鯤鯓拍攝到的黑面琵鷺築巢珍貴影片，展現黑琵重大保育成果，更凸顯台南在營造候鳥友善環境的成績斐然。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



人稱「黑琵先生」的生態攝影家王徵吉，1992年因為採訪而認識黑面琵鷺，一投入就是27個年頭，台南市長黃偉哲分享王徵吉在台南鯤鯓拍攝到的黑面琵鷺築巢珍貴影片，傳達往返遷移的黑琵想在台灣落地生根的情況，展現黑琵重大保育成果，更凸顯台南在營造候鳥友善環境的成績斐然。

台南市長黃偉哲說，王徵吉老師對黑面琵鷺保育及攝影工作的執著，因而讓世人見證黑琵談戀愛、築巢的生動畫面；黃偉哲表示，透過影片發表，證明台灣的自然環境足以吸引黑面琵鷺定居，使其有可能從候鳥進而成為在台灣繁殖的留鳥，另一方面也促使台灣正視黑面琵鷺的保育工作，增進對生態保育教育推廣的使命感。



黃偉哲指出，台南是黑面琵鷺的度冬天堂，大北門一帶每年冬春之際都有大量的黑面琵鷺來訪，成為著名的生態景觀；台南市政府一定全力協助黑面琵鷺有更好的生活環境，希望營造雙贏的局面，用改變地貌最小、破壞環境最少的的方式，與大自然共存。





王徵吉說，韓國仁川安東工業區內的人工島上，已成功有黑面琵鷺居住，盼位於台江國家公園內黑面琵鷺生態保護區或許也能比照推行，黃偉哲市長回應，台南要不要設人工島，要如何設置、地點要選在哪，須和生態學家進一步探討研究，當然在不影響整個生態，又能夠吸引黑面琵鷺繁殖的前堤下，市府也希望能為黑琵營造一個適合繁殖的地方。





王徵吉發表的黑面琵鷺影片約4分鐘，內容包括10段黑琵築巢等行為，十分珍貴；王徵吉表示，台南黑琵的保育成績，每年吸引許多攝影工作著慕名而來，在網路發達的現今，攝影工作者拍攝的黑琵寫真將廣為流傳，除向世界展現台南對生態保育的重視外，對於提升台南的觀光及經濟亦有正面效益。

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