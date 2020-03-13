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青年異地紮根　跨域就業津貼實在超有感！

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▲台中青年陳思臣到輪胎大廠建大工業上班，同時申請「跨域就業津貼」，獲得6萬元的租屋津貼補助，讓離開故鄉打拼的陳思臣大讚終於可以放心成家立業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台中青年陳思臣到輪胎大廠建大工業上班，同時申請「跨域就業津貼」，獲得6萬元的租屋津貼補助，讓離開故鄉打拼的陳思臣大讚終於可以放心成家立業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2年前在勞動部勞動力發展署雲嘉南分署斗六就業中心的推介下，台中青年陳思臣到輪胎大廠建大工業上班，因住家離上班地超過30公里，同時申請「跨域就業津貼」，獲得6萬元的租屋津貼補助，讓離開故鄉打拼的陳思臣大讚終於可以放心成家立業！

31歲的陳思臣原本從事餐飲服務業，做了3年發現薪水始終只有2至3萬，不僅工時長，未來升遷也有限，於是轉做防水工程，從學徒開始學起，熬了2年終於可以日領1800，無奈又遇經濟不景氣，曾經1個月只上10天班，想到要花錢就不敢出門，反覆思考後，他希望可以找一份穩定的工作，於是在朋友的介紹下到斗六就業中心求助。

▲台中青年陳思臣到輪胎大廠建大工業上班，同時申請「跨域就業津貼」，獲得6萬元的租屋津貼補助，讓離開故鄉打拼的陳思臣大讚終於可以放心成家立業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

莿桐就服台古家芳就服員評估他對傳統產業有興趣、又能吃苦耐勞後，就推介他到建大工業面試，又因他是台中人，有外地租屋需求，再協助申請「跨域就業津貼」，每月獲5千房租補貼，領滿1年共6萬元的補助，陳思臣說：「2年內工作、家庭都上軌道，跨域津貼幫助超有感！」。

建大工業雲林廠管理課長高政立表示，雲林廠近期不僅不受無薪假影響，還要逆勢徵才，例如6月將要啟用的研發中心，就要招募大學以上理工相關科系畢業的研發人員，另外像思臣目前是2班制需要日夜輪班的技術員，考量未來排班彈性及人員調度，希望能調整成3班制，因此到年底前會有近70個技術員的職缺陸續招募，底薪43K起跳，加班及獎金另計，高課長也肯定思臣肯做能吃苦，表現積極，感謝勞動部對在地勞動力的幫忙。

雲嘉南分署長劉邦棟也表示，「跨域就業津貼」是為了幫助失業民眾在跨區域就業尋職的過程中，因交通、搬遷及租屋衍生費用而設立，只要透過就業中心媒合就業，且連續受僱滿30日即可申請，依日常居住及就業兩地的距離計算，30公里以上每月可申請1至3000元不等的交通補助金，或是也可選擇在外租屋的6成房租補助，每月最高發給5000元，兩者最多可合併申請12個月；另若因租屋而有搬家需求，最高也可申請30000元的搬家津貼，歡迎有興趣民眾可就近向就業中心洽詢。

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