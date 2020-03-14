台灣國際蘭展雖然延期　黃偉哲：蘭花之美仍遍布整座城市

▲台南市文化局發表時尚文創商品「時尚蘭華口金包」、「蘭采織紋領帶」，典雅交織的優雅氣質，捕捉出眾時尚的魅力穿搭，綻放視覺與觸覺的雙重享受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市文化局原配合「2020台灣國際蘭展」策劃「蘭織度－十步芳蘭時尚主題展」，因武漢肺炎影響延後舉行，為讓民眾看見蘭花與紡織的文創激盪，文化局特別發表時尚文創商品「時尚蘭華口金包」、「蘭采織紋領帶」，典雅交織的優雅氣質，捕捉出眾時尚的魅力穿搭，綻放視覺與觸覺的雙重享受！





每年的台灣國際蘭展中，文化局所企劃的蘭花文創展都是大會吸精焦點之一。今年的蘭花時尚文創商品無論質量也都同樣不在話下，特別邀約國內新銳時裝品牌「東裝時代SILZENCE style」共創設計、玩出服裝新意，分別開發適合男女使用的時尚精品。其中，「蘭采織紋領帶」以100％純蠶絲製作而成，淡雅蘭彩的時尚格調，輕奢細膩的經典圖騰，蘊藏渾然天成的仕紳優雅，訂製菁英的絕對品味，足以展現男士個人獨到的氣質體面；「時尚蘭華口金包」則以布藝繡花訂製而成，華麗復古美的包款經典，搭配口金造型細膩製作的完美比例，便於輕巧攜帶與收納，非常適合喜愛口金包的女士。





甫登上國際時尚雜誌《GQ》的台南市長黃偉哲也特別示範「蘭采織紋領帶」。黃偉哲市長表示，台灣國際蘭展雖然延期，但蘭花的美仍遍布整座城市，原計於主題館中策展的3萬株蘭花，重新布置走進台南各種景點，幫助台南觀光。少了一個蘭展，卻多了千千萬萬個蘭展，讓更多人可以觀賞蘭花；如今，蘭花與紡織融合，以自然啟迪時尚，用藝術潤澤生活，除了推廣國際蘭展的知名度，也讓國際看到台南紡織與流行時尚產業的縮影。



文化局表示，今年蘭花時尚文創品聚焦蘭花與紡織的文創結合目前這兩款文創商品，配合市府「2020台灣國際蘭展遍地開花計畫」，特別提供優惠限量販售，「蘭采織紋領帶」一條2000元，「時尚蘭華口金包」一個3000元，歡迎喜愛的民眾親往中心或電話訂購，訂購專線06-2149510分機25林先生洽購，因手工訂製，數量有限，售完為止。



為讓蘭展原擬佈置的蘭花與展品有效運用，文化局特別邀請藍晒圖文創園區從事花藝設計的凹凸植制所廖恩麟設計師，結合原本紡織主題、蘭花素材與古蹟空間載體進行花藝佈置，分別在文創Plus入口處、2樓展場及走廊樓梯空間，利用現有的各式織線片材、樹枝、蘭花等進行設計，透過視覺上高低錯落、織紋線軸大小的變化，呈現出與眾不同、層次交感的作品；藉由細膩的技法來詮釋紡織紋路與花藝，除了為台南經典的紡織工業注入新氣象，也賦予新舊時代產物不一樣的面貌。



此外，中心1樓目前正展出「紙愛蘭花－許北九紙花文化展」，亦特別邀請長期專攻花卉研究的韓國羅州市天然染色文化財團營運局長許北九，以台南知名的蘭花為延伸發想，讓台灣蘭花以韓國紙花呈現，不僅兼具創新的工藝技術，許北九也將在韓國最具代表性的園藝月刊《每月園藝》，發表專文介紹，促進台韓兩國的文化交流。



「紙愛蘭花－許北九紙花文化展」展覽時間至4月12日止；「織築‧台南花藝設計佈置展」展覽時間至3月22日止，展出地點均在文創PLUS台南創意中心，誠摰邀請所有花藝愛好者蒞臨參觀，一同體驗蘭花與紙花的創意呈現，感受古蹟裡的花藝之美。

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